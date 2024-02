Mata podzielił się swoją diagnozą w telewizji

Michał Matczak, znany jako Mata, przyznał, że ludzie od wielu lat mu mówili, że "jest autystyczny". Postanowił jednak sprawdzić w pierwszej kolejności, czy ma ADHD, bo taką przypadłość u siebie podejrzewał. - Dowiedziałem się, że [psychiatra] nie jest mi w stanie stwierdzić ADHD, ale za to (...) powiedział, że jestem w spektrum autyzmu. Zaczęło dużo rzeczy mieć sens, że tak to ujmę - stwierdził.

- Powiedziałem dużo takich rzeczy prosto z serca, o których, w sumie, nie wiedział prawie nikt, w tym ja sam - przyznał raper po nagraniu do programu TVN "Autentyczni". Uczestnicy - osoby w spektrum autyzmu - pytali go m.in. o depresję i samobójstwo. W rozmowie pojawiło się także pytanie czy miał podejrzenie, że jest w spektrum autyzmu.

Mata powiedział też, co dla niego oznacza fakt, że jest osobą autystyczną. - Czym dla mnie jest spektrum autyzmu? Powiedziałbym, że jest systemem oprogramowania, który wgrany jest w różne głowy, w tym w moją. Dla mnie to jest taki mój iOS po prostu, mój Android, co kto woli. To jest coś, co pozwala mi tworzyć, przeżywać świat na swój sposób. Wydaje mi się, że to taka moja supermoc - powiedział podczas nagrań do programu.

23-letni Michał Matczak jest raperem i producentem muzycznym. Artysta duży rozgłos zyskał w 2019 roku utworem "Patointeligencja". Pseudonim Mata jest autorstwa jego znanego ojca, profesora prawa Marcina Matczaka.

- Na wakacjach w 2012 roku powiedziałem tacie, że zawsze chciałem mieć pseudonim i że nie mogę go wymyślić, co było dosyć żałosne. Tata mi powiedział, że najlepszy pseudonim, najbardziej naturalny, jest od nazwiska. On grał dużo w szachy. Ma na nazwisko Matczak i miał ksywę "Matszach". Epicki pseudonim. Myśleliśmy nad ksywą. Mata. Mama mówiła, że chyba zwariowaliśmy, że będą mnie przezywali "mata-szmata" - opowiadał w wywiadzie dla cgm.pl.

Czym jest spektrum autyzmu?

Spektrum autyzmu to zbiór zaburzeń autystycznych, w tym autyzmu dziecięcego, atypowego, zespołu Aspergera, upośledzenia zdolności niewerbalnego uczenia się oraz całościowego zaburzenia rozwoju.

To wszelkie zaburzenia polegające na odmiennych mechanizmach lub przyczynach, które powodują trudności rozwojowe. I tak:

autyzm dziecięcy - dziecko ma problemy z rozumieniem zachowań innych osób, a także w porozumiewaniu się z nimi. Nawet najmniejsze zmiany powodują lęk i panikę,

- dziecko ma problemy z rozumieniem zachowań innych osób, a także w porozumiewaniu się z nimi. Nawet najmniejsze zmiany powodują lęk i panikę, autyzm atypowy - w tym typie zaburzenia objawy pojawiają się po upływie 3. roku życia. W tym przypadku nie ma charakterystycznych objawów,

- w tym typie zaburzenia objawy pojawiają się po upływie 3. roku życia. W tym przypadku nie ma charakterystycznych objawów, zespół Aspergera - ma podobne objawy do autyzmu, jednak nie występuje opóźnienie mowy czy zdolności intelektualnych,

- ma podobne objawy do autyzmu, jednak nie występuje opóźnienie mowy czy zdolności intelektualnych, zespół Retta - łączy się z niepełnosprawnością ruchową, a także ograniczoną umiejętnością komunikowania się z otoczeniem.

Jak się objawia autyzm? Każdy autysta ma indywidualne cechy

Objawy autyzmu są zauważalne w trzech sferach: komunikacja, interakcje społeczne oraz powtarzalne, stereotypowe wzorce zachowania. Każda osoba w spektrum autyzmu ma nieco inne nasilenie i nieco inny charakter objawów.

Komunikacja osoby w spektrum autyzmu jest inna. Często unikają kontaktu wzrokowego, a ich mimika nie jest dostosowana do konkretnej wypowiedzi. Mają problemy z właściwą interpretacją gestów i tonu głosu innych. Stosują echolalie, czyli powtarzają zadawane im pytanie, zamiast na nie odpowiedzieć. Niekiedy mówią o sobie w trzeciej osobie. Nie jest im łatwo wyrazić swoje potrzeby oraz nie rozumieją poczucia humoru, zwłaszcza abstrakcyjnego.

Jeśli chodzi o kontakty społeczne, to dzieci z autyzmem nie potrafią bawić się wspólnie z innymi, są indywidualistami. Czują się niekomfortowo, gdy je przytulamy lub dotykamy. Nie potrafią zrozumieć uczuć i motywacji innych osób. Nie lubią się niczym dzielić i cierpią, gdy ktoś bierze czy zmienia położenie ich rzeczy.

Behawioralne aspekty autyzmu to potrzeba ścisłej rutyny przeżywanych doświadczeń. Osoby autystyczne lubią na przykład chodzić zawsze dokładnie tą samą drogą i źle znoszą zmiany. Dzieci z autyzmem zwykle na każde odstępstwo od znanej im rutyny reagują płaczem i krzykiem.