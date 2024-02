Gdzie żyje się najdłużej? Dwie lokalizacje są w Europie

"Niebieskie strefy" (Blue zones) to pięć lokalizacji geograficznych na świecie o najniższym wskaźniku chorób przewlekłych i najdłuższej średniej długości życia. Należą do nich:

Icaria, wyspa w Grecji,

Ogliastra na włoskiej wyspie Sardynia,

Okinawa w Japonii,

półwysep Nicoya w Kostaryce,

Loma Linda w Kalifornii (USA).

Dieta mieszkańców "Niebieskich Stref" jest prawie całkowicie oparta na roślinach, z niewielką ilością ryb, nabiału i jajek oraz minimalną ilością mięsa – zaledwie 60 g lub mniej, kilka razy w miesiącu.

Poza zdrową dietą i małym spożyciem kalorii, eksperci wskazują regularną aktywność fizyczną, określony cel w życiu i udaną redukcję stresu jako czynniki powiązane z długowiecznością w tych rejonach świata.

Istnieją również pewne składniki potraw, które są charakterystyczne dla różnych "Niebieskich Stref". Według miejscowych, to im zawdzięczają swoje dobre zdrowie. Oto pięć dodatków, które możemy włączyć do swojego menu, by spróbować dożyć sędziwego wieku.

Przysmak długowiecznych Japończyków z Okinawy: słodkie ziemniaki

Na 100 tys. mieszkańców na Okinawie przypada 68 stulatków, co w dużej mierze ma być efektem ich diety bogatej w węglowodany skrobiowe. Ale nie chodzi tu o makaron, chleb czy ryż w dużych ilościach, tylko złożone węglowodany znajdujące się w warzywach, zwłaszcza w lokalnych fioletowych słodkich ziemniakach zwanych beni imo.

Odmiana fioletowa jest bardzo bogata w przeciwutleniacze chroniące komórki. Jeśli nie uda się jej zdobyć, to dobrym zamiennikiem są zwykłe pomarańczowe bataty, bogate w złożone węglowodany, błonnik i składniki odżywcze, takie jak beta-karoten, który jest ważny dla zdrowia skóry i oczu oraz odporności. Najsmaczniejszy sposób ich spożycia to pieczenie.

Tajny składnik z Kostaryki: dynia z półwyspu Nicoya

W regionie Nicoya w Kostaryce takim specjalnym składnikiem dań jest squash - rodzaj dyni spożywanej razem z kukurydzą i fasolą. Dynia ta jest dobrym źródłem węglowodanów złożonych, a także witaminy A, magnezu i potasu.

Z kolei kukurydza dostarcza bardziej złożonych węglowodanów, witamin C, B1 i B9, a fasola jest bogata w białko i błonnik.

Większość z nas lubi ser, dlatego dodatek pecorino będzie mile widzianym dodatkiem do potraw. Ma podobną konsystencję do parmezanu, ale jest wytwarzany z mleka owczego, a nie krowiego i jest bardziej pikantny i słony niż jego bardziej znany kuzyn.

Ten gatunek sera jest bogaty w CLA (sprzężony kwas linolowy), który jest powiązany z łagodzeniem stanów zapalnych i wspieraniem zdrowia serca.

Groch czarnooki z Ikarii to sekret greckich stulatków

Ikaria znana jest jako kolejna wyspa długowiecznych, więc jeśli naszym celem jest dobicie do setki, to spróbujmy wprowadzić do swojej groszek czarnooki, który jest tam podstawą diety.

Często jest stosowany jako zmiennik mięsa i źródło chudego białka. Ponadto jest bogaty w mikroelementy i przeciwutleniacze.