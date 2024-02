Choroby serca masowo zabijają Polaków, zwłaszcza kobiety

Każdego roku prawie 75 tys. osób w Polsce doświadcza udaru mózgu, a 80 tys. zawału serca. Choroby serca odpowiadają za 37 proc. wszystkich zgonów w Polsce, tymczasem 80 proc. z nich można by zapobiec – przypominają eksperci Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

Polska jest uważana za kraj o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Przyczyniają się do tego statystyki - z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera u nas prawie dwukrotnie więcej ludzi niż w pozostałych krajach UE.

Choroby układu krążenia są największym zagrożeniem życia w Polsce i stanowią najważniejszą przyczynę umieralności. Częściej dotykają kobiet. W 2020 r. były one przyczyną 41 proc. wszystkich zgonów kobiet i 33 proc. wszystkich zgonów mężczyzn.

Ogółem choroby układu sercowo-naczyniowego odpowiadają za około 37 proc. wszystkich zgonów w naszym kraju. Co możemy zrobić, aby uniknąć największego zabójcy Polaków?

Warto znaleźć sport, który sprawia nam przyjemność

Dr Leana Wen, lekarka medycyny ratunkowej i adiunkt na Uniwersytecie George'a Washingtona opowiedziała w rozmowie z cnn.com o krokach, które każdy może podjąć, by poprawić stan serca.

– Ważne jest, aby wcześnie budować zdrowe nawyki. Zdrowie to nie tylko unikanie chorób, chodzi także o ogólny dobrostan fizyczny i emocjonalny. Niektóre rzeczy, na które nastolatki i dwudziestolatki mogą zacząć zwracać uwagę, obejmują aktywność fizyczną, odżywianie i używanie substancji psychoaktywnych - przypomniała ekspertka.

Dla dobra serca każdy z nas powinien dążyć do co najmniej 150 minut tygodniowo ćwiczeń o umiarkowanej lub wysokiej intensywności. Nie powinien to być jednak przykry obowiązek - im bardziej aktywność fizyczna stanie się dla nas przyjemną częścią rozkładu dnia, tym bardziej prawdopodobne, że będziemy ją uprawiać przez lata.

Warto znaleźć sport czy formę ruchu, który sprawia nam przyjemność. Dodatkową zaletą jest fakt, że przez aktywność fizyczną możemy nawiązać nowe kontakty, jeśli np. dołączymy do grupy biegaczy, klubu wspinaczkowego czy studia tańca.

Jedno z najnowszych badań wykazało, że u pracowników siedzących przy biurku ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia jest o 34 proc. wyższe w porównaniu z osobami, które w pracy nie siedzą. Dlatego osoby, które w pracy dużo siedzą, powinny szczególnie zadbać o częste wstawanie w ciągu dnia i zmianę pozycji.

Używkom powiedz "nie". Zadbaj o zdrowy styl życia już w młodości

W młodym wieku należy przyswoić sobie zdrowe nawyki żywieniowe, w tym planowanie posiłków z udziałem pełnowartościowej żywności. Kluczowe są warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, ryby i chude mięso. Inne nawyki dobre dla serca to ograniczenie spożycia przetworzonego, "śmieciowego" jedzenia i unikanie jedzenia tuż przed snem.

Młodzi ludzie również powinni zwracać uwagę na używki: alkohol, papierosy i używanie substancji psychoaktywnych. Według Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom palacze są od dwóch do czterech razy bardziej narażeni na choroby serca i udary mózgu w porównaniu z osobami niepalącymi.

Ostatnie badania wskazują także, że regularne używanie marihuany wiąże się z częstszym występowaniem zawałów serca, udarów mózgu i niewydolności serca. Nadmierne spożycie alkoholu również ma szkodliwy wpływ na serce. Szkody wyrządzone organizmowi na skutek niezdrowych wyborów w młodości mogą utrzymać się przez wiele lat.

Stres i brak snu rujnują zdrowie serca

Często zapominamy o dwóch dodatkowych czynnikach: stresie i śnie. Wiele badań wskazuje na to, że wysoki poziom stresu zwiększa ciśnienie krwi i zwiększa ryzyko udaru i zawału serca. Stres jest normą, szczególnie w obecnych, niespokojnych czasach i nie da się go uniknąć, ale warto nauczyć się go opanowywać i wyciszać.

Jak podaje cnn.com, badania wykazały również, że sen jest ważny dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Do tego stopnia, że może być równie ważny jak dieta i aktywność fizyczna.

Na przykład u osób, które śpią mniej niż siedem godzin na dobę, częściej występuje otyłość, cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi – czyli istotne czynniki ryzyka chorób serca.