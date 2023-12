Postanowienia noworoczne różnią się na świecie

Dla wielu osób nowa data w kalendarzu jest okazją do refleksji nad swoim życiem i zastanowienia się, gdzie chcieliby być w przyszłości. Postanowienia noworoczne nie muszą opierać się na nierealistycznych celach i wywierać na nas presji, ale mogą być punktem wyjścia do ustalenia priorytetów dla zdrowiai dobrego samopoczucia na własnych warunkach.

Mapy Google w 2013 roku przygotowały projekt o nazwie Zeitgeist, w którym internauci z całego świata dzielili się swoimi postanowieniami. Następnie Google je przeanalizował i podzielił na kategorie: zdrowie, miłość, kariera, finanse i edukacja.

Na tej mapie wyróżniły się USA i Egipt, gdzie dominowały postanowienia związane ze zdrowiem. Z kolei mieszkańcy Australii i Japonii poszukiwali w pierwszej kolejności miłości. W Rosji skupiono się na edukacji, a w Indiach priorytetem były cele zawodowe.

Z kolei platforma X (dawniej Twitter) próbowała odpowiedzieć na pytanie, jakie cele są ważne dla jego użytkowników. Na czele znalazły się:

Dieta, aktywność fizyczna i odchudzanie

Nauczenie się czegoś nowego

Oszczędzanie pieniędzy

Bycie lepszym człowiekiem.

Skup się na najważniejszym. Małymi kroczkami do celu

Nowy Rok powoli się zbliża, a wraz z jego nadejściem wiele osób dokonuje ponownej oceny swoich życiowych wyborów. Postanowienia noworoczne to idealna okazja dla wszystkich, którym nie udało się rozpocząć zmian, które zapowiadali.

Teraz w styczniu możemy stworzyć przestrzeń na powolne wprowadzanie zdrowych nawyków, które sprawią, że szybko poczujemy się dobrze fizycznie i psychicznie.

Najważniejsze, by nie stawiać sobie zbyt nierealnych celów i robić wszystko, ale na miarę naszych możliwości.

Zmień warunki, w jakich zasypiasz i się budzisz

Wiele problemów zdrowotnych można przypisać źle przespanej nocy. Dlatego nastaw się na poprawienie higieny snu - zresetowanie harmonogramu snu i ustalenie nowej porę na nocny odpoczynek. Dużo możesz ulepszyć w swoim życiu rozsądną porą kładzenia się spać i warunkami, w jakich śpisz. Najlepiej odpoczniesz w wywietrzonej, nawilżonej, posprzątanej, czystej i przytulnej przestrzeni.

Poranek też zacznij spokojnie, wprowadź codzienne afirmacje do porannej rutyny. W ten sposób złagodzisz stres nowego dnia, zminimalizujesz niepokój i poprawisz swoje samopoczucie.

Pij mniej alkoholu

Nie musisz pić wysokoprocentowych trunków, żeby się dobrze bawić. Jeżeli jednak nie umiesz zrezygnować z tej używki, to chociaż w nowym roku ogranicz spożycie alkoholu. Zyskasz wiele, bo poprawi ci się nastrój, sen, stan skóry i układ odpornościowy. Co więcej, zaoszczędzić nie tylko swoje zdrowie, ale i pieniądze.

Pokochaj warzywa

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad redukcją wagi, czy też dążysz do zbilansowanej diety, warzywa są Twoimi przyjaciółmi i sprzymierzeńcami w każdym z tych celów. Rośliny są bogate w błonnik, co jest szczególnie istotne dla zdrowego serca i żył oraz jelit.

Dieta zdrowa dla serca opiera się o produkty nieprzetworzone, bogate w błonnik,pełnoziarniste, ryby, orzechy, rośliny strączkowe i chude białko.

Rzuć papierosy, albo chociaż je ogranicz

Palenie papierosów, w tym elektronicznych, jest niezwykle szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza płuc. Istnieje wiele sposobów, które pomogą ci szybko rzucić palenie. Jeśli próbowałeś już porzucić nałóg wcześniej i potrzebujesz pomocy, lekarze przedstawią ci kilka narzędzi, z których możesz skorzystać w tym roku. Jeśli potrzebujesz stopniowego schodzenia z uzależnienia, ogranicz palenie maksymalnie, jak się da.

Praktykuj uważność

Praktykowanie uważności oznacza robienie wszystkiego, aby być wdzięcznym za to, co masz w danej chwili, w jakim miejscu życia i kim jesteś teraz. To pomaga zmniejszyć lęk, który może nam dokuczać o każdej porze roku i w każdym aspekcie życia. Chodzi o to, aby wyobrażenia o przyszłych lub przeszłych doświadczeniach nie wpływały na naszą rzeczywistość w teraźniejszości.

Czytaj więcej książek

Styczeń to idealny czas na czytanie książek - znajdź na to czas przed snem albo wcześniej, gdy odpoczywasz pod kocykiem z ulubioną herbatą. Ustal sobie plan, ile chcesz przeczytać książek przed końcem roku. Co zyskasz czytając? Czytanie nie tylko poprawia pamięć, koncentrację, umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwija naszą wiedzę. Oprócz tego także wzmacnia samoocenę i poczucie własnej wartości.