Zakończenie programu "Profilaktyka 40 Plus"

Program "Profilaktyka 40 Plus" funkcjonował przez kilka lat i, mimo że pierwotnie był zaplanowany na krótki okres, wielokrotnie przedłużano jego czas trwania. Celem programu była poprawa zdrowia obywateli poprzez szeroki zakres badań diagnostycznych. Jednak po kilku latach, 30 kwietnia 2025 roku, program kończy swoją działalność. Zastąpi go nowy projekt "Moje zdrowie”, który ma na celu poszerzenie oferty o grupę osób młodszych, poczynając od 20. roku życia.

Nowy program "Moje zdrowie" – od 20. roku życia

Program "Moje zdrowie” wchodzi w życie 1 maja 2025 roku i jest skierowany do pacjentów powyżej 20. roku życia. Główne założenia tego programu obejmują szerszą grupę wiekową, co pozwala na wcześniejsze wykrywanie chorób cywilizacyjnych oraz innych problemów zdrowotnych. Obejmuje badania serca, układu krążenia, zdrowia psychicznego, nowotworów, uzależnień, a także profilaktykę szczepień i monitorowanie stylu życia.

Zmiany w sposobie diagnozy

Jedną z najważniejszych innowacji nowego programu jest sposób przeprowadzania wstępnej diagnozy. Pacjent na początku będzie musiał wypełnić ankietę, której celem będzie ocena stylu życia, ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i onkologicznych, stanu zdrowia psychicznego oraz wywiadu rodzinnego. Co istotne, ankieta będzie mogła być wypełniona zarówno osobiście w gabinecie, jak i zdalnie, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W oparciu o wyniki ankiety lekarz, pielęgniarka lub profilaktyk zaproponują pacjentowi odpowiednie badania.

Badania diagnostyczne

W ramach programu pacjenci będą mieli dostęp do podstawowych badań diagnostycznych, które obejmują m.in.

morfologię krwi,

stężenie glukozy,

cholesterol,

funkcje nerek

Dla osób, które będą miały wyższe ryzyko zachorowania na konkretne choroby, przewidziane są badania rozszerzone, takie jak próby wątrobowe (ALAT, ASPAT, GGTP), PSA dla mężczyzn, badanie na wirusowe zapalenie wątroby typu C (anty-HCV), a także badania układu krążenia.

Indywidualny Plan Zdrowotny (IPZ)

Po wykonaniu odpowiednich badań pacjent otrzyma Indywidualny Plan Zdrowotny (IPZ), który będzie zawierał nie tylko szczegółową analizę wyników badań, ale również indywidualne zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, diety, aktywności fizycznej oraz szczepień. Celem jest zwiększenie świadomości pacjentów na temat ich zdrowia i konieczności profilaktyki. Program obejmuje również zalecenia dotyczące interwencji prozdrowotnych, takich jak porady edukacyjne, które będą udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków oraz innych specjalistów.

Szczegóły dla osób starszych

Szczególną uwagę poświęcono osobom starszym, zwłaszcza powyżej 60. roku życia, które będą miały dostęp do dodatkowych badań, takich jak ocena funkcji poznawczych przy użyciu skali mini-COG. Test ten pozwoli na wczesne wykrycie problemów z pamięcią i myśleniem, które mogą wskazywać na początkowe objawy otępienia.

Częstotliwość badań – dla kogo i kiedy?

W ramach programu ja podaje portalsamorzadowy.pl, osoby w wieku od 20. do 49. roku życia będą mogły uczestniczyć w badaniach profilaktycznych co 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49. roku życia będą miały dostęp do badań co 3 lata. Program będzie dostępny dla pacjentów, którzy spełnią wymagania zdrowotne oraz którzy od co najmniej 12 miesięcy nie uczestniczyli w innych programach profilaktycznych, takich jak "Profilaktyka 40 Plus”.

Co z osobami, które nie zdążyły zrealizować badań w programie "Profilaktyka 40 Plus”?

Osoby, które zostały skierowane na badania w ramach programu "Profilaktyka 40 Plus” i nie zdążyły ich zrealizować do 30 kwietnia, będą miały czas do końca maja na wykonanie wymaganych badań. Jest to ostatnia szansa dla uczestników poprzedniego programu, by skorzystać z dostępnych usług medycznych.