Wyjazd do sanatorium w 2025 roku

Wyjazd do sanatorium zalecany jest osobom, których zdrowie wymaga podreperowania. Ośrodki sanatoryjne oferują profesjonale wsparcie medyczne, leczenie oraz zabiegi rehabilitacyjne (masaże, baseny, sauny, siłownie, krioterapia, laseroterapia itp.), które dobierane są indywidualnie do potrzeba pacjenta. Pobyt w sanatorium to nie tylko okazja do poprawienia zdrowia, ale również wypoczynku w pięknym otoczeniu, gdzie można korzystać ze spacerów i innych aktywności na świeżym powietrzu.

Pobyt w sanatorium jest częściowo pokrywany jest przez pacjenta, który płaci głównie za wyżywienie i zakwaterowanie. Wysokość tych opłat zależy od sezonu (konkretne sumy są ustalane przez NFZ). Jednak nie wszyscy muszą płacić za sanatorium. Istnieje możliwość darmowego pobytu w sanatorium. Przysługuje on w kilku konkretnych sytuacjach.

Darmowy pobyt w sanatorium 2025. Komu przysługuje?

Darmowy pobyt w sanatorium w 2025 roku przysługuje określonym grupom osób, które mogą liczyć na pełne finansowanie leczenia zakwaterowania i wyżywienia. Ich pobyt w sanatorium pokrywa w całości ZUS. Kto może pojechać do sanatorium za darmo?

Dzieci i młodzież do 18. roku życia (lub do 26. roku życia, jeśli nadal się uczą).

Dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na wiek).

Dzieci 18. roku życia, które mają status uchodźcy.

Honorowi Dawcy Krwi.

Dawcy Przeszczepu.

Pracownicy wojska, którzy zostali poszkodowani podczas pracy.

Pracownicy narażeni na kontakt z azbestem.

Kombatanci, inwalidzi wojenni, weterani.

Osoby wymagające długotrwałej opieki zdrowotnej.

Darmowe sanatorium 2025. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać z darmowego pobytu w sanatorium należy udać się do lekarza NFZ, by który oceni stan zdrowia, konieczność leczenia uzdrowiskowego oraz brak przeciwwskazań. Lekarz uwzględni również indywidualne potrzeby pacjenta (np. konieczność wsparcia w poruszaniu się lub innego rodzaju pomocy), a następnie wybierze najbardziej odpowiednią placówkę. Na tej postawie lekarz wystawi skierowanie do sanatorium. Skierowanie musi zostać zatwierdzone przez ZUS.