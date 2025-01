Sanatorium na NFZ w 2025. Będzie można wyjechać dwa razy w roku? Ministerstwo nie planuje zmian

Wyjazd do sanatorium na NFZ to okazja do podreperowania zdrowia, indywidualnie dobranemu leczeniu i rehabilitacji, a także wypoczynku. Czas oczekiwania w zależności od województwa i uzdrowiska to średnio 9-10 miesięcy. Według danych, które przedstawił Maciej Karaszewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, dzięki wprowadzeniu e-skierowań, czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium znacznie się skrócił. Przed pandemią pacjenci czekali na wyjazd do uzdrowiska nawet kilka lat. Czas oczekiwania znacząco różni się pomiędzy województwami. Najkrócej - od 3 do 7 miesięcy - czeka się w województwie warmińsko-mazurskim, opolskim, lubelskim oraz kujawsko-pomorskim. Najdłużej - 10-11 miesięcy - w województwie mazowieckim, małopolskim czy śląskim.

O wyjazd do sanatorium można się ubiegać po upływie 12 miesięcy od powrotu z poprzedniego turnusu. W 2025 roku to się nie zmieni. Jak informuje "Fakt", w nowym roku Ministerstwo Zdrowia nie planuje skracać okresu karencji. Oznacza to, że w 2025 roku nie będzie można wyjechać do sanatorium dwa razy w roku. - Ministerstwo Zdrowia nie planuje skrócenia 12-miesięcznego okresu karencji, który musi upłynąć od dnia zakończenia leczenia uzdrowiskowego do dnia wystawienia kolejnego skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - zakomunikował urząd.

Reklama

Sanatorium na NFZ w 2025. Ile razy w roku można wyjechać? Wytyczne

Brak zmiany przepisów w oznacza, że utrzymane są aktualne wytyczne, które mówią o tym, w 2025 rokudo sanatorium można wyjechać tylko raz w roku. - W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 (osiemnaście) miesięcy, jednak kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego - czytamy na stronie NFZ.