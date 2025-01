Księżna Kate wiosną 2024 r. poinformowała, że lekarze wykryli u niej nowotwór i jest poddawana chemioterapii. Zniknęła wtedy z życia publicznego. Powoli wraca. We wtorek przekazała nowe wieści o swoim stanie zdrowia - rak jest w remisji.

Co to znaczy, że rak jest w remisji?

Remisja to termin używany w medycynie w kontekście chorób przewlekłych. Oznacza okres, gdy objawy ustępują całkowicie lub znacząco się zmniejszają. Remisja może mieć dwie postaci: trwałą – objawy ustępują i nie nawracają do końca życia, lecz mimo to nie można powiedzieć o pacjencie, że wyzdrowiał; przejściową - objawy ustępują czasami zaledwie na kilka dni, a innym razem na wiele lat, po czym dochodzi do nawrotu symptomów choroby.

Kiedy mówimy o wyleczeniu?

Po zakończeniu intensywnego leczenia, w tym chemioterapii, księżna podkreśliła, jak ważne jest wsłuchiwanie się w potrzeby organizmu. Jak podkreślają specjaliści, wiele osób w trakcie remisji może odczuwać negatywne skutki leczenia jeszcze długo po zakończonej terapii. W miarę upływu czasu te objawy znikają, a pacjenci cieszą się dobrą jakością życia.

"Jeśli okres remisji utrzymuje się przez ponad 5 lat, niektórzy lekarze mówią o całkowitym wyleczeniu. W kontekście choroby nowotworowej coraz częściej podkreśla się jednak jej przewlekły charakter" - czytamy na stronie zwrotnikraka.pl

Remisja częściowa

O remisji częściowej mówimy, gdy badania pokazują znaczną redukcję liczby komórek nowotworowych lub objawów choroby, jednak nie dochodzi do całkowitego ich ustąpienie. W takim przypadku nowotwór nadal jest obecny w organizmie, ale jego objawy są mniej uciążliwe, co poprawia jakość życia pacjenta.

Remisja całkowita

Remisja oznacza, że w organizmie pacjenta nie można wykryć żadnych oznak aktywnego raka. Objawy choroby całkowicie ustępują, a badania obrazowe i laboratoryjne nie wskazują na obecność komórek nowotworowych. Jednak nawet w remisji całkowitej pacjenci muszą pozostawać pod stałą opieką medyczną i poddawać się regularnym badaniom kontrolnym.

Warunki remisji

By nastąpiła remisja, musi wystąpić szereg warunków. Trzeba pamiętać, że każdy organizm inaczej reaguje na leczenie i chemioterapię, radioterapię czy immunoterapię. Ważne jest również wczesne wykrycie zmian nowotworowych. Są też rodzaje nowotworów, które lepiej niż inne reagują na leczenie, to np. białaczka. Bardzo istotne jest również odpowiednie wsparcie organizmu, czyli szeroko rozumiany zdrowy styl życia.