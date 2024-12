Czy można zjeść coś, co spadło na podłogę? Zasada 5 sekund

Zasada 5 sekund mówi o tym, że jeśli jedzenie, które upadło na podłogę, nie leżało na niej dłużej niż 5 sekund, nadal nadaje się do spożycia. Ile w tym prawdy? Naukowcy Donald Schaffner, profesor nauk o żywieniu, oraz jego studentka, Robyn C. Miranda z Uniwersytetu w New Jersey postanowili to zbadać. Wyniki badań pojawiły się na łamach czasopisma naukowego "Applied and Environmental Microbiology".

Naukowcy zbadali, czy zasada 5 sekund działa w przypadku 4 rodzajów żywności: arbuza, chleba, chleba z masłem i dżemem. Każdy z produktów spożywczych był upuszczany na 4 różne rodzaje powierzchni: stal nierdzewną, płytki ceramiczne, drewno i dywan, z których każda była zanieczyszczona bakterią Enterobacter aerogenes, która powoduje zakażenia ran, dróg oddechowych i dróg moczowych. Badacze analizowali przenoszenie bakterii na żywność w czasie: 1, 5, 30 i 300 sekund.

Zasada 5 sekund nie działa. Naukowe wyjaśnienie

Naukowcy odkryli, że transmisja bakterii na żywność, która spadała na podłogę jest tym większa, im dłuższy jest czas, który spędziła na podłodze. Co ciekawe, zauważono, że patogeny przenosiły się na żywność nawet przed upływem 1 sekundy. Oznacza to, że zasada 5 sekund nie jest prawdziwa. Na ryzyko zachorowania po zjedzeniu czegoś, co spadło, mają wpływ takie czynniki jak: stopień zanieczyszczenia podłogi i rodzaj obecnych bakterii. Jednocześnie badanie wykazało, że podłoga w kuchni jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu.