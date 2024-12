Słodycze w diecie. Najnowsze wyniki badań naukowych

Szwedzcy naukowcy z Uniwersytetu w Lund przeprowadzili badania naukowe, których celem było zbadanie zależności między stanem zdrowia a ilością spożywanych słodyczy. Badacze skupili się trzech źródłach cukru w diecie: słodkich przekąskach, słodzonych napojach oraz miodzie. Analizowano ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki, opublikowane przez "Frontiers in Public Health", wskazują, że problemy ze zdrowiem dotyczyły zarówno osób, które przesadzały ze słodyczami, jak i tych, które całkowicie wyeliminowały słodkości ze swojej diety. Zarówno jedna, jak i druga grupa, cierpiała na choroby serca.

Naukowcy przebadali 69 tysięcy osób. Badani dwukrotnie wypełniali ankiety - w 1997 i 2009 roku. Ich stan zdrowia był monitorowany do 2019 roku. U 25 739 uczestników zdiagnozowano choroby układu krążenia. Wyniki badań wykazały, że największe zagrożenie dla zdrowia stanowią słodzone napoje. - Cukry w postaci płynnej, zawarte w słodzonych napojach, zazwyczaj zapewniają mniejsze uczucie sytości niż formy stałe, co potencjalnie prowadzi do nadmiernego spożycia - wyjaśniła w rozmowie z PAP Suzanne Janzi, doktorantka na Uniwersytecie w Lund.

Brak słodyczy w diecie źle wpływa na zdrowie?

Najniższe ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia odnotowano u osób, które deklarowały okazjonalne spożycie słodkości. Zaskakujące okazały się wyniki badań osób, które całkowicie zrezygnowały z cukru w diecie. Ich ryzyko zapadnięcia na choroby serca było wyższe niż tych, które od czasu do czasu pozwalały sobie na coś słodkiego. - Ekstremalnie niskie spożycie cukru może nie być konieczne lub korzystne dla zdrowia układu krążenia - wytłumaczyła badaczka. Naukowcy zaznaczyli, że wyniki badania mają charakter obserwacyjny, a związek między ilością słodyczy w diecie a zapadalnością na choroby układy krążenia wymaga dalszych badań. Zaznaczono również, że badanie było przeprowadzone na Szwedach, więc jego wyniki są być specyficzne dla tej populacji.