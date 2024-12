Pobyt w sanatorium to doskonała okazja do kompleksowej regeneracji organizmu. W zależności od profilu leczniczego danego ośrodka, kuracjusze mogą skorzystać z bogatej oferty zabiegów, takich jak balneoterapia (kąpiele lecznicze), kinezyterapia (ćwiczenia), hydroterapia (masaże wodne), termoterapia (ciepłolecznictwo), laseroterapia, krioterapia, masaż leczniczy oraz gimnastyka. To wszystko w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia. Za pobyt dorosłego w sanatorium trzeba częściowo dopłacić. Ceny zależą od pory roku i są najniższe jesienią i zimą.

Wyjazd do sanatorium zimą

Zimowy pobyt w sanatorium niesie ze sobą wiele korzyści, wykraczających poza aspekt finansowy. Szczególnie korzystny jest pobyt nad morzem, gdzie zimą stężenie jodu w powietrzu jest znacznie wyższe niż w sezonie letnim. To stanowi istotny atut dla osób z problemami układu oddechowego. Dodatkowo, mniejsze zainteresowanie turystami w okresie zimowym umożliwia swobodne zwiedzanie atrakcji turystycznych. Miłośnicy ryb również znajdą wiele powodów do zadowolenia, gdyż zimą wiele gatunków ryb, takich jak dorsze, flądry czy węgorze, jest bardziej dostępne i tańsze.

Jak sprawdzić nasze miejsce w kolejce na wyjazd do sanatorium?

Mając na uwadze przesłanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe do Narodowego Funduszu Zdrowia, istnieje możliwość bieżącego monitorowania postępów w procesie jego realizacji. W tym celu NFZ stworzyło przeglądarkę internetową: https://skierowania.nfz.gov.pl/ap-przegl-skier/. Chcąc sprawdzić swoją pozycję w kolejce na leczenie uzdrowiskowe, należy podać na stronie NFZ dwa kluczowe dane: unikalny numer Twojego skierowania oraz datę urodzenia w ściśle określonym formacie (rok-miesiąc-dzień). Po wprowadzeniu tych informacji uzyskamy dostęp do szczegółowych informacji o naszym skierowaniu, takich jak:

Aktualny status: czy skierowanie jest w trakcie rozpatrywania, czy już zostało zatwierdzone.

czy skierowanie jest w trakcie rozpatrywania, czy już zostało zatwierdzone. Historia: kiedy skierowanie zostało wystawione przez lekarza i kiedy dotarło do oddziału NFZ.

kiedy skierowanie zostało wystawione przez lekarza i kiedy dotarło do oddziału NFZ. Informacje o leczeniu: jaki rodzaj i profil leczenia został zalecony przez lekarza z Funduszu.

jaki rodzaj i profil leczenia został zalecony przez lekarza z Funduszu. Kolejka: na jakim miejscu jesteś w kolejce oczekujących na leczenie.

na jakim miejscu jesteś w kolejce oczekujących na leczenie. Szczegóły pobytu: gdzie odbędzie się leczenie (konkretny zakład leczniczy), kiedy możesz się spodziewać rozpoczęcia pobytu oraz jak długo będzie trwało leczenie.

Jak przyspieszyć wyjazd do sanatorium?

Osoby zakwalifikowane na leczenie sanatoryjne mają możliwość przyspieszenia rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego poprzez skorzystanie z tzw. zwrotów skierowań. Warunkiem koniecznym jest upływ minimum 18 miesięcy od ostatniego pobytu w sanatorium. Zwroty to skierowania, z których z różnych powodów zrezygnowali inni ubezpieczeni. Aby dowiedzieć się, które sanatoria dysponują wolnymi miejscami ze zwrotów, należy skontaktować się z właściwym dla miejsca zamieszkania oddziałem wojewódzkim NFZ.

W przypadku dostępności miejsc ze zwrotów w naszym województwie, należy mieć na uwadze, że informacja o terminie i lokalizacji leczenia może zostać przekazana bardzo krótko przed jego rozpoczęciem – nawet na 13 lub 3 dni przed planowanym wyjazdem. Decydując się na taką formę leczenia, należy być przygotowanym na szybkie reakcje. Jednak, możliwość przyspieszenia turnusu uzdrowiskowego przy wykorzystaniu zwrotów może być atrakcyjna dla osób, które są elastyczne i gotowe na spontaniczny wyjazd.