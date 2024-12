Chcesz odliczyć koszty leczenia ortodontycznego lub protetycznego w PIT-37? Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności, to jest możliwe. Jednak są pewne zasady. Jakie?

Odliczenia od podatku wydatków poniesionych na leczenie ortodontyczne. Studium przypadku

Jak można przeczytać na infodent24.pl, na podstawie orzeczenia wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności, pewna 13-latka została zakwalifikowana do grupy osób z niepełnosprawnością ze względu na zaburzenia psychiczne (kod 02-P). Orzeczenie wskazuje na konieczność zapewnienia dziewczynce specjalistycznego sprzętu oraz pomocy technicznych, które ułatwią jej codzienne funkcjonowanie. Dodatkowo dziecko zmaga się z zaburzeniami mowy związanymi z wadami zgryzu i rozszczepem języka.

Ponieważ córka podatnika jest osobą nieletnią, w wydanym orzeczeniu o niepełnosprawności nie określono grupy inwalidzkiej. Ojciec dziewczynki zamierza uwzględnić w rozliczeniu podatkowym koszty leczenia ortodontycznego. W związku z powyższym planuje wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową dotyczącą możliwości skorygowania złożonego już zeznania PIT-37 za lata 2023 i 2024. W 2023 roku podatnik uiścił opłatę za aparat ortodontyczny (łuk górny) oraz za jego założenie, natomiast pozostałe wydatki związane z leczeniem zostały poniesione w roku 2024.

Leczenie ortodontyczne obejmowało kompleksową terapię, która składała się z: założenia i usunięcia aparatu ortodontycznego na obu łukach zębowych, regularnych wizyt kontrolnych mających na celu dostosowanie aparatu do postępu leczenia oraz wykonania modeli ortodontycznych, które służą stabilizacji uzyskanych efektów terapeutycznych.

W roku podatkowym, w którym podatnik zamierza odliczyć ulgę rehabilitacyjną, jego dochody pochodziły wyłącznie ze stosunku pracy, opodatkowanego według skali podatkowej. Wszystkie faktury związane z wydatkami kwalifikującymi się do odliczenia zostały wystawione bezpośrednio na podatnika i zawierały kompletne informacje identyfikacyjne zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy. Ponadto faktury szczegółowo opisują zakupione towary lub usługi, co jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia ulgi.

Podatnik zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem o możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania PIT-37 wydatków poniesionych na leczenie ortodontyczne córki. Chciałby wiedzieć, czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej może uwzględnić koszty związane z regularnymi wizytami kontrolnymi, zdjęciami aparatów ortodontycznych, pozycjonerami, retainerami oraz modelami ortodontycznymi.

Odpowiedź Dyrektora KIS

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ulga podatkowa obejmuje wydatki związane z:

Zakupami: sprzętu, urządzeń i narzędzi rehabilitacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Naprawami: sprzętu rehabilitacyjnego.

Wynajmem: sprzętu rehabilitacyjnego.

Zabiegami: rehabilitacyjnymi i leczniczo-rehabilitacyjnymi.

Wydatki podlegają odliczeniu podatkowemu wyłącznie w przypadku, gdy nie zostały pokryte, częściowo lub w całości, ze środków pochodzących z:

zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

zakładowego funduszu aktywności,

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Narodowego Funduszu Zdrowia,

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

innych źródeł, w tym zwrotów dokonanych na rzecz podatnika.

Jeżeli część wydatków została pokryta ze wskazanych funduszy, to od podatku można odliczyć wyłącznie różnicę między całkowitymi kosztami a kwotą otrzymanego dofinansowania.

Warunki odliczeń podatkowych

Aby odliczyć wydatki, konieczne jest posiadanie przez osobę, na którą wydatki zostały poniesione:

orzeczenia o niepełnosprawności: ustalonego przez odpowiedni organ, potwierdzającego stopień niepełnosprawności,

decyzji o przyznaniu renty: z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej,

orzeczenia o niepełnosprawności: wydanego dla osoby poniżej 16. roku życia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przepisy o ulgach podatkowych dotyczą podatników, którzy w roku podatkowym mają na utrzymaniu:

osobę niepełnosprawną będącą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub bocznej do drugiego stopnia, zaliczoną do I grupy inwalidzkiej,

dziecko obce, przyjęte na wychowanie, pod warunkiem że dochody tej osoby nie przekraczają określonego limitu.

Przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się:

świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci,

świadczeń uzupełniających, w tym dodatku energetycznego,

dodatków osłonowych,

dodatku węglowego,

dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z określonych źródeł ciepła,

refundacji podatku VAT związanego z gazem,

zasiłku pielęgnacyjnego,

dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

Wynika z tego, że zakup aparatu ortodontycznego może być traktowany jako wydatek na leczenie, a co za tym idzie, może zmniejszyć podatek. Oznacza to, że część pieniędzy wydanych na aparat możesz odzyskać, rozliczając się z urzędem skarbowym. Taką interpretację potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie o sygnaturze 0113-KDIPT2-2.4011.312.2022.2.KR.

