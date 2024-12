Pomimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, rozszerzenie możliwości leczenia stomatologicznego dzieci w znieczuleniu ogólnym, w tym dla dzieci z dentofobią, nie nastąpi wcześniej niż w 2026 roku. Obecnie z refundowanego leczenia pod narkozą mogą korzystać jedynie dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzice pozostałych małych pacjentów są zmuszeni finansować kosztowne zabiegi stomatologiczne z własnej kieszeni.

Narkoza dla dzieci niewspółpracujących

Mimo wcześniejszych zapowiedzi o rozszerzeniu świadczeń stomatologicznych, Ministerstwo Zdrowia opóźnia wprowadzenie zmian do 2025 i 2026 roku. W praktyce oznacza to, że nadal tylko dzieci z niepełnosprawnością (do 16. roku życia bez orzeczenia o stopniu oraz do 18. roku życia w stopniu umiarkowanym lub znacznym) mogą liczyć na refundowane znieczulenie ogólne podczas zabiegów stomatologicznych.

Ostatnie miesiące przyniosły intensywne dyskusje na temat rozporządzenia ministra zdrowia, które miało m.in. rozszerzyć dostęp dzieci do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym. Jednak, pomimo entuzjazmu resortu zdrowia, brak środków finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia uniemożliwia realizację tych planów w najbliższej przyszłości. Ministerstwo otwarcie przyznało, że w obecnym budżecie Funduszu nie ma miejsca na nowe świadczenia medyczne. Co więcej, okazało się, że wprowadzenie narkozy dla dzieci niewspółpracujących od początku 2025 roku jest zbyt optymistycznym założeniem.

Ministerstwo Zdrowia przesunęło termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących znieczulenia ogólnego na 1 stycznia 2025 roku, jednak z wprowadzonymi zmianami. Dodatkowo pełne wdrożenie zmian w zakresie świadczeń gwarantowanych w tym obszarze nastąpi dopiero rok później, czyli 1 stycznia 2026 roku.

Narkoza dla dzieci niewspółpracujących na NFZ od 2026 roku

Ze względu na długie kolejki, dzieci, które nie pozwalają leczyć sobie zębów, będą musiały czekać do 2026 roku na zabieg w narkozie. To jedyny sposób, by zapewnić im odpowiednie leczenie. Lista zabiegów stomatologicznych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym na NFZ jest bardzo ograniczona i nie różni się znacząco od tej dla pacjentów leczonych bez narkozy. Brakuje gabinetów, które podejmują się leczenia takich dzieci, ponieważ NFZ płaci za te usługi zbyt mało.

Zabiegi w znieczuleniu ogólnym wymagają od placówek spełnienia bardzo wysokich standardów, zarówno pod względem wyposażenia, jak i kwalifikacji personelu. Tego typu usługi są niezwykle kosztowne, co sprawia, że dostęp do nich jest ograniczony, nawet w prywatnych klinikach, które często są jedyną nadzieją dla rodziców dzieci wymagających takich zabiegów.

Zastosowanie znieczulenia ogólnego u dzieci jest powszechną praktyką medyczną. Procedura ta przebiega w sposób zbliżony do tej stosowanej u dorosłych, przy czym kwalifikację do zabiegu przeprowadza się z opiekunem dziecka. Znieczulenie ogólne pozwala na kompleksowe leczenie stomatologiczne podczas jednej wizyty, co jest szczególnie istotne w przypadku małych pacjentów, którzy mają trudności z utrzymaniem bezruchu na fotelu dentystycznym. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność leczenia i zapewnia dziecku optymalną opiekę stomatologiczną.

Ceny prywatnych zabiegów w narkozie

Leczenie stomatologiczne dzieci pod narkozą jest coraz częściej stosowaną metodą, zwłaszcza w przypadku dzieci lękowych lub wymagających skomplikowanych zabiegów. Medicover i Luxmed to dwie duże sieci oferujące tę usługę, ale ceny mogą się znacznie różnić w zależności od regionu i konkretnej kliniki. Przykładowe ceny (w zł):

Znieczulenie ogólne (pierwsze 60 min): od 1389 zł,

Kolejne 30 min: od 789 zł.

Sedacja (1 godzina): 1500 zł,

Kolejne 30 min: 775 zł.

Ceny w innych województwach:

Dolnośląskie: Od 950 zł za pierwszą godzinę,

Lubelskie: Od 1000 zł za pierwszą godzinę,

Łódzkie: Od 1500 zł za narkozę,

Małopolskie: Od 2400 zł za pierwsze 120 minut,

Mazowieckie: Od 700 zł za pierwszą godzinę,

Opolskie: Od 900 zł,

Podkarpackie: Od 1700 zł za pierwszą godzinę,

Podlaskie: Od 1500 zł za pierwszą godzinę,

Pomorskie: Od 2100 zł za 2 godziny,

Śląskie: Od 1100 zł za godzinę,

Świętokrzyskie: Od 2100 zł za 2 godziny,

Wielkopolskie: Od 1200 zł,

Zachodniopomorskie: Sedacja dożylna dla dziecka od 900 zł za godzinę.

