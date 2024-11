Elektroniczne karty szczepień: cyfrowa rewolucja w opiece zdrowotnej

Nowe elektroniczne karty szczepień będą zawierać informacje o wszystkich obowiązkowych szczepieniach, w tym również tych, które od 2022 roku są rejestrowane cyfrowo. To m.in. szczepienia przeciwko grypie, RSV, COVID-19 czy szczepienia zalecane dla podróżujących.

Reklama

Dla rodziców ma zostać stworzona aplikacja, dzięki której będą mogli monitorować harmonogram szczepień swoich dzieci. Jak podkreśla szef GIS, dr Paweł Grzesiowski, wdrożenie systemu to ogromne wyzwanie informatyczne, ponieważ obejmie nawet kilkanaście milionów dzieci. Dostęp do kart będą mieli również lekarze oraz apteki, co ma zredukować dotychczasowe problemy administracyjne w przychodniach.

Alarmujący spadek wyszczepialności

Głównym celem nowego systemu jest przekonanie rodziców do szczepień. Dane przytoczone przez Radio ZET ukazują dramatyczny wzrost liczby odmów szczepień. W 1998 roku odmówiono szczepień zaledwie 3 tysiące razy, ale w 2022 roku liczba ta wzrosła do niemal 88 tysięcy. To tyle, ile wynosi liczba mieszkańców Grudziądza.

Nowe mandaty zamiast wysokich grzywien

Reklama

Obecnie ustawa przewiduje kary za brak szczepień sięgające nawet 50 tysięcy złotych. Jak jednak podaje GIS, mniej niż 5 proc. osób opłaca te grzywny, a wielu rodziców odmawia płatności, korzystając z pomocy prawników, co wydłuża procesy sądowe i prowadzi do przedawnienia spraw.

Nowa propozycja zakłada wprowadzenie szybkich i niższych mandatów, które będą bardziej efektywne. GIS planuje również wydłużenie procesu nakładania kary – od diagnozy sytuacji, przez edukację rodziców, po ewentualne sankcje. Jak wyjaśnia dr Grzesiowski, część przypadków nieszczepień wynika z braku wiedzy, czasu lub trudności w dostępie do szczepionek.

Rejestr dzieci nieszczepionych

GIS pracuje również nad bazą dzieci nieszczepionych, w której znajdą się ich dane, w tym numery PESEL i adresy zamieszkania. Projekt zmiany ustawy o chorobach zakaźnych ma zostać wkrótce przedstawiony Ministerstwu Zdrowia, a nowe przepisy mogą wejść w życie już w 2025 roku.