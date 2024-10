Z roku na rok rośnie liczba zachorowań na krztusiec. Dzieci, które nie są jeszcze zaszczepione, są najbardziej podatne na powikłania choroby, które mogą prowadzić do hospitalizacji. Dlatego szczepienie kobiet w ciąży stanowi barierę ochronną dla noworodków już od momentu narodzin.

Reklama

Decyzja Ministra Zdrowia o darmowych szczepieniach

Minister zdrowia, Izabela Leszczyna, postanowiła rozszerzyć dostęp do szczepień przeciw krztuścowi, wprowadzając darmowe szczepienia dla kobiet w ciąży. Dotychczas były one zalecane, ale płatne. Od października 2024 roku szczepionka finansowana przez państwo będzie dostępna w placówkach POZ, co ułatwi kobietom w ciąży skorzystanie z tej formy ochrony.

Dla kogo dostępne są bezpłatne szczepienia?

Program bezpłatnych szczepień obejmuje kobiety będące między 27. a 36. tygodniem ciąży. Szczepienie odbywa się w schemacie jednodawkowym i nie wymaga dodatkowych skierowań ani zaświadczeń. O dopuszczeniu do szczepienia decyduje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Dla kobiet, których ciąża jest zagrożona przedwczesnym porodem, istnieje możliwość zaszczepienia się już po 20. tygodniu ciąży, jeśli lekarz prowadzący wyrazi na to zgodę.

Reklama

Jak się zaszczepić?

Jeśli jesteś w ciąży i planujesz zaszczepić się przeciwko krztuścowi: