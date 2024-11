Z początkiem stycznia 2025 roku wchodzi w życie system e-Doręczeń, który umożliwia elektroniczną wymianę korespondencji z urzędami. To oznacza, że wszelkie dokumenty, takie jak decyzje, pisma czy wezwania, będziemy mogli otrzymywać i wysyłać drogą elektroniczną. Ministerstwo Cyfryzacji porównuje e-Doręczenia do tradycyjnego listu poleconego, z tą różnicą, że cały proces odbywa się online. System ten obejmie szerokie grono instytucji, w tym urzędy gminy, skarbowe, ZUS, KRUS, NFZ oraz placówki służby zdrowia.

Nowy, obowiązkowy system e-Doręczeń od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku powszechne e-Doręczenia obejmą szerokie grono instytucji. Będą to zarówno organy administracji publicznej na różnych szczeblach, jak i podmioty świadczące usługi publiczne. Wśród nich znajdą się m.in.: urzędy gmin, starostwa, urzędy skarbowe, ZUS, KRUS, NFZ, placówki służby zdrowia, uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki pomocy społecznej oraz ministerstwa. Dodatkowo, do grona podmiotów korzystających z e-Doręczeń dołączą również zawody zaufania publicznego, takie jak notariusze, adwokaci, radcowie prawni czy doradcy podatkowi. Jak podano w komunikacie resortu cyfryzacji, sądy, prokuratury i inne podmioty zajmujące się wymiarem sprawiedliwości będą mogły wdrożyć system e-Doręczeń w późniejszym terminie, a mianowicie 1 października 2029 roku.

Nowy obowiązek dla urzędów, szpitali i przychodni

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system e-Doręczeń ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2025 roku. Wówczas większość urzędów będzie zobowiązana do zapewnienia możliwości prowadzenia korespondencji elektronicznej, co umożliwi obywatelom zarówno odbieranie, jak i wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej. Obywatele, przedsiębiorcy i instytucje mają już możliwość korzystania z systemu e-Doręczeń. Aby założyć elektroniczną skrzynkę odbiorczą, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem platformy mObywatel.gov.pl. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło szczegółową instrukcję przeprowadzającą przez cały proces.

System e-Doręczeń odpowiednikiem tradycyjnego listu poleconego

W komunikacie prasowym Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że system e-Doręczeń stanowi elektroniczny odpowiednik tradycyjnego listu poleconego, posiadając taką samą moc prawną. Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące elektronicznego doręczania korespondencji, które przewidują stopniowe wprowadzanie tego systemu w administracji publicznej. Okres przejściowy, trwający do końca 2025 roku, ma umożliwić urzędom dostosowanie się do nowych wymogów. W tym czasie obok e-Doręczeń dopuszczalne będą również inne formy elektronicznej komunikacji, takie jak ePUAP. Jednocześnie planowane są działania informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości o nowych rozwiązaniach. Nowe regulacje poszerzają również krąg podmiotów zobowiązanych do posiadania elektronicznego adresu do doręczeń.

