Ceny za pobyt w sanatorium uległy zmianie. Od października do końca kwietnia obowiązuje niższa stawka za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem sanitarnym – 32,6 zł zamiast 40,9 zł. Dzięki temu, za trzytygodniowy pobyt zapłacimy prawie 175 zł mniej.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ceny za pobyt w sanatorium od 1 października 2024 do 30 kwietnia 2025

Niższe w okresie od 1 października do 30 kwietnia są także opłaty za pobyt w pokojach w pozostałych standardach. Oto one:

Opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym w studiu wynosi: 26,1 zł (od 1 maja do 30 września: 37,4 zł);

w pokoju jednoosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,9 zł (od 1 maja do 30 września: 33,2 zł);

w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,5 zł (od 1 maja do 30 września: 27,3 zł);

w pokoju dwuosobowym w studiu: 16,5 zł (od 1 maja do 30 września: 24,9 zł);

w pokoju dwuosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,2 zł (od 1 maja do 30 września: 19,5 zł);

w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,5 (od 1 maja do 30 września: 14,8 zł);

w pokoju wieloosobowym w studiu: 11,9 zł (od 1 maja do 30 września: 13,6 zł);

w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,6 (od 1 maja do 30 września: 11,9 zł).

Darmowe sanatorium na NFZ. W jakich sytuacjach? Dla kogo?

Dzieci korzystają z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych w sanatoriach uzdrowiskowych. Dorośli natomiast ponoszą częściową odpłatność za pobyt w tego typu placówkach. Natomiast pobyt w szpitalach uzdrowiskowych jest całkowicie bezpłatny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do bezpłatnego pobytu w sanatorium mają: pracownicy zatrudnieni przy produkcji wyrobów zawierających azbest, dzieci i młodzież do 18. roku życia, a także studenci do 26. roku życia oraz dzieci z niepełnosprawnością w znacznym stopniu, bez względu na wiek.

Czego NFZ nie finansuje?

Warto dodać, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje:

kosztów podróży do i z uzdrowiska,

części kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem w sanatorium,

całości kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas leczenia ambulatoryjnego,

kosztów pobytu osoby towarzyszącej pacjentowi,

opłat za korzystanie z uwarunkowań klimatycznych uzdrowiska,

kosztów zabiegów leczniczych niepowiązanych z celem pobytu w uzdrowisku.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium