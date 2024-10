Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło gruntowną modernizację obowiązujących od dekady przepisów dotyczących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Zmiany w sanatoriach dla osób niepełnosprawnych od 2025 roku

Reklama

Nowe regulacje nakładają na sanatoria obowiązek zapewnienia co najmniej 2 proc. pokoi i łazienek przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. To znaczące zwiększenie dostępności w porównaniu z dotychczasowymi, minimalnymi wymaganiami. Nowe przepisy unieważniają dotychczasowe regulacje dotyczące zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z nowymi wymogami, w skład wyposażenia pielęgnacyjnego muszą wchodzić m.in. łazienki dla pacjentów, zlokalizowane przy pokojach lub w częściach wspólnych.Co ważne, na każdym piętrze musi znajdować się co najmniej jedna łazienka przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Jakie jeszcze zmiany zostaną wprowadzone w sanatoriach w 2025 roku?

Reklama

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, termin "separatka" zostanie zastąpiony przez bardziej precyzyjny termin "izolatka". Dodatkowo, rozporządzenie wprowadza szczegółowe definicje dotyczące:

pokoju łóżkowego: pomieszczenia przeznaczonego dla pacjenta, które musi być wyposażone w łóżko, umywalkę, szafkę, stół i krzesło,

pomieszczenia przeznaczonego dla pacjenta, które musi być wyposażone w łóżko, umywalkę, szafkę, stół i krzesło, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego: łazienki, która musi być wyposażona w miskę ustępową, umywalkę i prysznic,

łazienki, która musi być wyposażona w miskę ustępową, umywalkę i prysznic, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego zbiorowego: łazienki, która oprócz podstawowych urządzeń sanitarnych musi być wyposażona w dodatkowe elementy, takie jak uchwyty przy toalecie, dozowniki z mydłem i płynem antyseptycznym oraz pojemniki na ręczniki.

Zdefiniowano nowe standardy wyposażenia pokoi i łazienek, a stanowiska kardiologiczne zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt, taki jak aparaty EKG i butle z tlenem. Warto przypomnieć, że obowiązujące regulacje prawne nakładają na szpitale kardiologiczne obowiązek posiadania stanowiska nadzoru medycznego, wyposażonego w łóżko antystatyczne, zestaw do reanimacji i inne niezbędne urządzenia. Od początku 2025 roku, stanowiska nadzoru kardiologicznego będą musiały być wyposażone w następujący sprzęt: łóżko do intensywnej terapii, kardiomonitor, aparat EKG, instalacje gazów medycznych lub butle z tlenem, defibrylator, zestaw do intubacji i wentylacji oraz urządzenie do ssania.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Obiekty lecznictwa uzdrowiskowego mają ograniczone czasowo zadanie dostosowania się do nowych standardów, które muszą zostać spełnione do końca 2024 roku. Lecznictwo uzdrowiskowe, będące integralną częścią procesu rehabilitacji po przebytych chorobach lub urazach, obejmuje zarówno szpitale, jak i sanatoria.