Czy można przynosić własne jedzenie do szpitala? Zasady żywienia szpitalnego

Pobyt w szpitalu to czas rekonwalescencji, podczas którego ważne jest również odpowiednie odżywianie właściwa dieta. Niestety szpitalne jedzenie cieszy się zła sławą. Dlatego też oczywistym jest, że pacjent lub jego bliscy zastanawiają się, czy można wspomagać się własnym prowiantem.

Żywienie podczas pobytu ma bowiem tak samo duże znaczenie, jak farmakoterapia. Jest to czas, w którym organizm potrzebuje szczególnej troski. Zaś odpowiednie żywienieodgrywa w tym procesie kluczowąrolę. Tradycyjne wyżywienie szpitalne składa się z trzech posiłków. Są to: śniadanie, obiad oraz kolacja.

Posiłki są dostosowane do wymagań pacjentów. W przypadku chorych nie wymagających żywienia dietetycznego stosuje się dietę podstawową. Natomiast w przypadku pacjentów, którzy wymagają diety leczniczej, lekarz zleca diety specjalistyczne. Są one uzależnione od stanu zdrowia pacjenta oraz charakteru zabiegów medycznych, którym jest on poddawany. Posiłki przygotowywane są albo przez personel pracujący w danym szpitalu, albo też zapewniane przez firmę zewnętrzną. Oczywiście często to właśnie posiłki przygotowywane w kuchni szpitala są najbardziej krytykowane.

Niestety w tej sytuacji warto zwrócić uwagę na fakt, że kucharki gotujące dla pacjentów muszą trzymać się ściśle określonych norm, gotować z tego co jest dostępne (w tym z dostępnej, często zbyt małej ilości) oraz korzystać wyłącznie z kilku dozwolonych przypraw.Pracowniczy często robiącomogą, by posiłki były jak najlepiej przyrządzone. Jednak ich możliwości są mocno ograniczone.

Własne jedzenie podczas pobytu w szpitalu: to warto wiedzieć

Przynoszenie własnego jedzenia do szpitala jest jak najbardziej dozwolone. Jednak trzeba pamiętać o kilku zasadach. Jakie jedzenie wolno zabrać do szpitala. Przede wszystkim, każdy pacjent musi skonsultować się z personelem medycznym, zanim zdecyduje się na przyniesienie własnych produktów spożywczych. Niektóre zabiegi czy choroby wymagają przestrzegania restrykcyjnej diety. Wówczas spożycie niewłaściwych produktów może zaszkodzić procesowi leczenia. Dlatego rozmowa z lekarzem lub pielęgniarką jest kluczowa, aby dowiedzieć się, co pacjent może spożywać, a czego powinien unikać.

Przechowywanie produktów. Ważne jest również, aby pamiętać, że nie każdy szpital ma możliwość przechowywania produktów spożywczych pacjentów. Często nie ma dostępu do lodówek. Tym samym produkty szybko się psujące, takie jak mięsa czy produkty mleczne, nie są dobrym wyborem. Jeśli jednak szpital udostępnia lodówkę pacjentom, koniecznie trzeba zapoznać się z zasadami jej użytkowania. Głównie chodzi o odpowiednie oznaczenie jedzenia, które pozwala na zidentyfikowanie jego właściciela oraz zapobieganie zepsuciu żywności.

Jak dużo żywności można zabrać do szpitala. Na koniec warto pamiętać, że szpitale zalecają przynoszenie żywności w małych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach, które mają długi termin przydatności. Duże ilości jedzenia mogą okazać się zbędne. Zaś jedzenie przechowywane w nieodpowiednich warunkach może stracić swoją świeżość.

Jakie jedzenie najlepiej zabrać do szpitala: oto najlepsze produkty

Prowiant idealny do szpitala. Podczas pobytu w szpitalu warto stawiać na zdrowe i suche przekąski. Mają one te zalety, że nie psują się łatwo i są łatwe do przechowywania. Dobrym wyborem będą: suszone owoce lub świeże (umyte w domu), orzechy, krakersy czy herbatniki. Te produkty mogą być przechowywane przez dłuższy czas w zamkniętych opakowaniach. A jednocześnie dostarczają energii i składników odżywczych. Ważne, aby były to zdrowe przekąski, które nie będą przeciążały układu trawiennego pacjenta.

Napoje. Jeśli chodzi o napoje, to dobrym rozwiązaniem jest butelkowana, niegazowana woda. Mniej zalecane są napoje i soki owocowe. Mimo, że są one smaczne, nie są najlepszym wyborem jeśli chodzi o np.: popijanie leków. Dotyczy to zwłaszcza soku z grejpfruta – absolutnie żadne leki nie powinny być popijane tym sokiem. Warto pamiętać, że soki mogą także zawierać dużo cukru – a to nie zawsze jest korzystne dla zdrowia pacjenta. Natomiast czysta, wysokiej jakości woda nie tylko dobrze nawadnia organizm, ale też pomaga w prawidłowym przebiegu wielu procesów metabolicznych, szczególnie podczas rekonwalescencji.