Sen to kluczowy element zdrowego trybu życia, a dobrze przespana noc kojarzy się z głębokim odpoczynkiem. Wiele osób cierpi jednak na przerwany sen. Budzenie się w środku nocy może mieć wiele przyczyn. Jeśli powtarza się to regularnie, należy poszukać przyczyny i wyeliminować czynnik, który wywołuje regularne pobudki. Co oznacza budzenie się o 3 w nocy?