Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) jest rozwiązaniem dla osób, które nie są objęte obowiązkowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego, a chcą mieć dostęp do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych.

Co daje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Podpisanie umowy na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do korzystania z takich samych świadczeń, jakie przysługują osobom ubezpieczonym obowiązkowo. Oznacza to dostęp do opieki medycznej, porad lekarskich, hospitalizacji, badań diagnostycznych, a także zabiegów i operacji finansowanych przez NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego umożliwia również uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta daje prawo do świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Kto może skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia?

Z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać osoby, które nie są objęte obowiązkowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Dotyczy to m.in. osób niepracujących, studentów, wolontariuszy czy osób prowadzących działalność gospodarczą, które z różnych powodów nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Ponadto, osoby te nie mogą być członkami rodziny osoby ubezpieczonej ani objęte systemem ubezpieczeń w jednym z krajów UE lub EFTA.

Wysokość składki

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru, którą stanowi deklarowany miesięczny dochód. Jaj informuje NFZ, podstawa ta nie może być niższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, określane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) na każdy kwartał.

Miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu: wrzesień 2024 roku wynosi 735,18 zł.

Opłata dodatkowa w przypadku przerwy w ubezpieczeniu

Jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym trwała dłużej niż 3 miesiące, konieczne jest wniesienie dodatkowej opłaty przed przystąpieniem do dobrowolnego ubezpieczenia. Wysokość opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu i może wynosić od 1 633,73 zł do nawet 16 337,34 zł. W niektórych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia tej opłaty na raty, co pozwala na łagodniejsze rozłożenie kosztów.

Zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie

Aby przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Niezbędne dokumenty obejmują m.in. dowód osobisty, wniosek o objęcie ubezpieczeniem, potwierdzenie wniesienia opłaty dodatkowej (jeżeli dotyczy) oraz dokumenty potwierdzające zakończenie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Po podpisaniu umowy z NFZ, należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i wypełnić odpowiednie formularze (m.in. ZUS ZZA). Obowiązkiem ubezpieczonego jest również regularne opłacanie składek zdrowotnych na konto ZUS, na podstawie comiesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.