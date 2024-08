Jednocześnie świadczenia zdrowotne związane z padaczką zwiększyły się o 13 proc,, osiągając poziom ponad 180 tysięcy.

Chłopcy bardziej narażeni

Z badań wynika, że chłopcy są bardziej podatni na rozwój padaczki, szczególnie w grupie wiekowej od 7 do 13 lat. W tej grupie liczba przypadków u chłopców jest o 24 proc. wyższa niż u dziewczynek.

Edukacja kluczem do pomocy

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował nowy materiał edukacyjny z cyklu "Zdrowie na Pierwszym Planie”, który ma pomóc w rozpoznaniu i reagowaniu na napady padaczkowe u dzieci. Film pod tytułem Jak rozpoznać padaczkę u dziecka? Co robić, gdy widzisz atak? dostępny jest na kanale YouTube Akademii NFZ i skierowany jest do m.in. rodziców, nauczycieli, które mogą być świadkami ataku.

Jak pomóc podczas napadu padaczkowego?

W filmie edukacyjnym ekspert, prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, neurolog dziecięcy, omawia objawy padaczki oraz kluczowe kroki, jakie należy podjąć w razie napadu. Wśród najważniejszych zaleceń znajdują się zachowanie spokoju i unikanie paniki, ułożenie dziecka na boku w bezpiecznej pozycji, aby zapobiec zadławieniu, ochrona głowy dziecka przed urazami, ale bez siłowego przytrzymywania. Nie wolno wkładac niczego do ust dziecka.

Co to jest padaczka?

Padaczka to zaburzenie neurologiczne polegające na zakłóceniu bioelektrycznych impulsów w mózgu, co prowadzi do niekontrolowanych wyładowań elektrycznych w komórkach nerwowych. Efektem tych wyładowań są napady padaczkowe, które mogą przybierać różne formy: od chwilowych utrat świadomości, przez drgawki, aż po bardziej złożone stany, które wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.