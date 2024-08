Dla wielu pacjentów uzyskanie skierowania oznacza konieczność odbycia dodatkowej wizyty lekarskiej. W niektórych przypadkach, gdy pacjent jest świadomy swojego stanu zdrowia lub już wcześniej konsultował się ze specjalistą w danej dziedzinie, konieczność ponownego uzyskania skierowania może być postrzegana jako zbędna formalność, która marnuje czas zarówno pacjenta, jak i lekarza.

Niebawem wejdą w życie istotne zmiany w ustawie o świadczeniach. Zniesione zostaną skierowania do psychologa dla dorosłych. Co więcej, na listę specjalistów, do których skierowanie od lekarza POZ nie będzie wymagane, trafi również optometrysta.

Koniec skierowań do psychologa

Zmiana została wpisana do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dokument opublikowano 9 sierpnia i przekazano do konsultacji publicznych.

Nowela zakłada także inne ważne zmiany, np. reformę struktury oraz zasad kwalifikacji do tzw. sieci szpitali, wdrożenie rozwiązań ułatwiających konsolidację podmiotów leczniczych oraz wzmocnienie nadzoru nad restrukturyzacją. Dotyczy także zmian w systemie Krajowej Sieci Onkologicznej.

Nowe świadczenie ambulatoryjne udzielane bez skierowania

Do nowelizacji wpisano nie tylko likwidację skierowań do psychologa, ale także uzupełniono katalog świadczeń ambulatoryjnych udzielanych bez skierowania o poradę optometrysty. Jak informuje Ministerstwo zdrowia, "proponowana zmiana jest związana z planowanym wprowadzeniem nowego świadczenia gwarantowanego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w postaci porady optometrysty, dla którego wymóg skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie znajduje uzasadnienia".

Kiedy zmiany wejdą w życie? Część z nich zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a niektóre od 1 stycznia 2025 roku.

Do jakiego lekarza nie trzeba mieć skierowania?

Już dziś skierowanie nie jest potrzebne w przypadku wizyt u kilku lekarzy specjalistów. Do tej grupy lekarzy należą psychiatra, ginekolog i położnik, onkolog, wenerolog oraz dentysta.