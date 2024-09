Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła w piątek szczepionkę na małpią ospę firmy Bavarian Nordic i uznała, że preparat ten jest bezpieczny oraz skuteczny. Jak oznajmił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jest to istotny krok w walce z tą chorobą.