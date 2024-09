Znieczulenie ogólne stanowi praktycznie uniwersalne rozwiązanie w stomatologii, umożliwiając przeprowadzenie szerokiego spektrum zabiegów. Choć bezpłatne leczenie w narkozie jest dostępne dla określonych grup pacjentów, takich jak dzieci z trudnościami w komunikacji, osoby z lękiem przed dentystą czy pacjenci z chorobami neurologicznymi, to ograniczona liczba placówek oferujących takie usługi powoduje znaczne wydłużenie czasów oczekiwania. W związku z tym, wielu pacjentów poszukuje alternatywnych rozwiązań, korzystając z usług zagranicznych lub prywatnych gabinetów stomatologicznych.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ile kosztuje leczenie zębów pod narkozą prywatnie?

Osoby z dentofobią, dla których standardowe leczenie stomatologiczne jest niemożliwe, często poszukują alternatyw w gabinetach prywatnych. Zastosowanie znieczulenia ogólnego umożliwia przeprowadzenie niezbędnych zabiegów stomatologicznych, zapewniając pacjentowi pełen komfort. Niestety, koszty zabiegów stomatologicznych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym są znacznie wyższe niż tradycyjne procedury. Wynika to z konieczności zatrudnienia anestezjologa i pielęgniarki oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenia gabinetu. Do całkowitego kosztu zabiegu należy doliczyć cenę materiałów stomatologicznych, takich jak wypełnienia, oraz koszty leczenia, które są zależne od jego zakresu. Leczenie zębów w znieczuleniu ogólnym prywatnie może więc kosztować od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych.

Kiedy przysługuje znieczulenie ogólne na NFZ?

Reklama

Wskazaniem do zastosowania znieczulenia ogólnego w stomatologii jest między innymi konieczność przeprowadzenia rozległych zabiegów, takich jak ekstrakcja wielu zębów jednocześnie czy złożone procedury implantoprotetyczne. W takich przypadkach kumulacja dużych dawek środków znieczulających miejscowych może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych.

U części pacjentów z dentofobią występuje tak silny lęk przed zabiegami stomatologicznymi, że jedynym sposobem na przeprowadzenie leczenia jest zastosowanie znieczulenia ogólnego. Strach przed bólem i utratą kontroli nad sytuacją powoduje u nich tak intensywne reakcje stresowe, iż współpraca z lekarzem dentystą staje się niemożliwa. Podobna sytuacja dotyczy dzieci, które z uwagi na swój wiek lub zaburzenia rozwojowe nie są w stanie poddać się leczeniu bez sedacji.

Długi czas oczekiwania na zabiegi w znieczuleniu ogólnym wynika z ograniczonej dostępności placówek posiadających odpowiednią infrastrukturę i wysoko wykwalifikowany personel niezbędny do przeprowadzenia tego typu procedur.

Znieczulenie ogólne u stomatologa - jakie zabiegi?

Zabiegi stomatologiczne, które mogą być przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym to między innymi:

Usuwanie zębów (jednokorzeniowych, wielokorzeniowych, zatrzymanych),

Wycięcie torbieli,

Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki,

Plastyka połączenia ustno-zatokowego,

Nacięcie ropni,

Gingiwoosteoplastyka,

Plastyka przedsionka jamy ustnej,

Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba,

Operacyjne usunięcie zawiązków zębów,

Leczenie kanałowe zębów ze zgorzelą miazgi,

Leczenie kanałowe zębów z wieloma kanałami,

Implantacja zębów,

Rozległe odbudowy protetyczne,

Zabiegi na stawach skroniowo-żuchwowych.

Znieczulenie ogólne a personel

Wykonywanie zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym wymaga zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w skład zespołu muszą wchodzić: