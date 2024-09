Polacy sięgają po niektóre suplementy diety wręcz garściami. Tymczasem, jak ostrzega w rozmowie z WP abcZdrowie.pl hepatolog Izabella Magnowska-Wiśniewska "nadmiar suplementów to prosta droga do stanów zapalnych wątroby, a w dłużej perspektywie do jej niewydolności".

Suplementy niszczą wątrobę

W Polsce nawet ok. pół miliona osób może zmagać się z przewlekłymi chorobami wątroby. Z tego powodu umiera co roku nawet 7 tysięcy osób. Jednak wątrobę niszczy nie tylko alkohol. Negatywnie wpływa na nią także nadmiar leków, zła dieta i… suplementy diety, po które często sięgamy bez umiaru i bez konsultacji z lekarzem. Jak mówi lekarka, wiele osób woli wziąć suplement zamiast wprowadzić zmiany np. w odżywianiu, ponieważ "chcą mieć szybki efekt".

"Ratunkiem był tylko przeszczep wątroby"

Dr Magnowska-Wiśniewska zaznacza, że skutki uboczne zażywania suplementów nie dotyczą wyłącznie osób starszych, ale także młodych i zdrowych osób, które chcą np. poprawić wygląd skóry czy włosów.

"Miałam kilku pacjentów, którzy trafili do szpitala z bardzo ciężkim zapaleniem wątroby po suplementach diety. W jednym przypadku ratunkiem był już tylko przeszczep wątroby. To był młody mężczyzna przed 30-stką, który nadużywał różnych środków, w tym zażywał bardzo duże dawki witaminy A" – tłumaczy dr Magnowska-Wiśniewska.

"Łączenie wielu różnych suplementów lub zażywanie ich w połączeniu z lekami, może obciążyć wątrobę na tyle, że nie będzie ona w stanie skutecznie metabolizować tych preparatów, przez co będą się one w niej kumulować. Efektem są stany zapalne” – ostrzega. Dla zdrowia szkodliwe może być także suplementowane żelazo. Jego nadmiar może kumulować się w wątrobie, co może skończyć się jej marskością.

Zaszkodzić mogą nawet zioła

Jak wyjaśnia lekarka, niewłaściwie przyjmowane zaszkodzić mogą nawet suplementy ziołowe. Wiele osób sięga po nie bardzo chętnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. "Bardzo niebezpieczne są szczególnie mieszanki ziołowe, bo nie zawsze znamy ich faktyczny skład. Toksyczne dla wątroby mogą być już pojedyncze zioła, a jeśli je zmieszamy, to działanie może być spotęgowane" – zaznacza prof. Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych, która zajmuje się m.in. leczeniem chorób wątroby. Szkodliwe mogą okazać się także niektóre preparaty na odchudzanie.

Jak unikać błędów przy stosowaniu suplementów?

Aby korzystanie z suplementów diety było bezpieczne i skuteczne warto przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim należy:

Skonsultować to z lekarzem lub dietetykiem. Przed rozpoczęciem suplementacji warto zasięgnąć porady specjalisty, który pomoże dobrać odpowiednie preparaty do indywidualnych potrzeb organizmu.

Mieć świadomość odpowiednich dawek. Zawsze należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania podanych na opakowaniu suplementu. Przedawkowanie może być równie niebezpieczne jak jego brak.

Unikać nadmiaru. Stosowanie wielu suplementów jednocześnie może prowadzić do nadmiernego spożycia niektórych składników odżywczych. Warto unikać kumulowania kilku preparatów o podobnym składzie.

Monitorować efekty. Podczas suplementacji warto obserwować reakcje swojego organizmu i w razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

Wybierać sprawdzone produkty. Warto wybierać suplementy od renomowanych producentów, które przechodzą odpowiednie kontrole jakości.