Talk jest rakotwórczy?

Jak podaje Poradnik Zdrowia, Agencja WHO ds. nowotworów uznała, że talk może być potencjalnie rakotwórczy. Wniosek taki został wysnuty na podstawie wielu badań, które wskazały, że używanie przez kobiety w celu pielęgnacji genitaliów produktów z talkiem powodowało raka jajnika. Co ciekawe jednak, możliwe jest, że produkty te były też zanieczyszczone azbestem. To mogło powodować wzrost zachorowalności.

Z kolei Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem wspomina o badaniach na szczurach w tym aspekcie. Ich wyniki wskazują, że talk może się wiązać z występowaniem raka jajnika. Ponadto także u ludzi zauważono, że stosowanie talku i obecność komórek nowotworowych jest od siebie zależne.

Nie wszyscy zgadzają się ze stanowiskiem WHO

Poradnik Zdrowia wskazuje również, że według naukowego portalu The Lancet Oncology, nie ustalono, jaka jest przyczyna wpływu talku na występowanie raka. Ze stanowiskiem WHO nie zgadza się też statystyk Open University, Kevin McConway, który stwierdził, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem nie określiła, kiedy talk staje się groźny dla zdrowia. Skoro przyczyna nie została wskazana, to jednoznaczne sprawdzenie związku między talkiem a powodowaniem raka jajnika nie jest możliwe.

Jakie kosmetyki zawierają talk?

Talk jest chętnie stosowany w kosmetykach, ponieważ zmiękcza produkty i wchłania wilgoć. Dzięki jego obecności łatwiej się je aplikuje. Może być jednak niebezpieczny, gdyż możliwe jest jego zanieczyszczenie azbestem.

Występuje on w produktach dla niemowląt. Zasypki z jego dodatkiem mają służyć do tego, by dziecku nie powstawały odparzenia. Wykorzystywany jest także w produktach do higieny intymnej dla osób dorosłych. Ponadto można go znaleźć w antyperspirantach, balsamach do ciała, cieniach do powiek czy na przykład samoopalaczach.