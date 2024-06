Przed wybraniem się na urlop, warto pamiętać o profilaktyce przeciwko zatruciom pokarmowym. Wysokie temperatury, nieprawidłowe przechowywanie żywności sprzyjają zatruciom. Najczęstszymi objawami zatrucia pokarmowego są: silny ból brzucha, biegunka, wzdęcia, wymioty, gorączka, dreszcze oraz ogólne osłabienie organizmu. Pamiętaj, nie każdy ból brzucha zatrucie pokarmowe.

Jak się chronić przed zatruciem pokarmowym?

Po pierwsze, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny. Pamiętaj, by myć surowe owoce i warzywa, a także miejsce, w którym przygotowujesz posiłek. Używaj oddzielnych desek do przygotowywania warzyw, mięs i ryb. Dbaj o czystość lodówki. Przechowuj oddzielnie produkty surowe i gotowe do spożycia. Pamiętaj także o sprawdzaniu terminu przydatności produktów znajdujących się w lodówce.

Jak się zachować w przypadku zatrucia pokarmowego?

W serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wskazano, jak zachowywać się w przypadku zatrucia pokarmowego. Przy zatruciu pokarmowym:

jeśli możesz, zwymiotuj to, co zjadłeś

pozwól, by organizm pozbył się tego, co zalega w jelitach, ale jeśli biegunka się przedłuża, weź leki na jej powstrzymanie

jeśli masz gazy, napij się zaparzonego kopru włoskiego, pomasuj brzuch okrężnym ruchem w prawo

pij często, ale powoli i małymi łykami, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu

weź lekarstwa, w tym węgiel aktywny (wiąże toksyczne substancje i je wydala)

stosuj lekkostrawną dietę – ugotowany ryż lub kleik, ugotowana marchewka czy ziemniaki, ugotowane mięso z kurczaka oraz suche pieczywo, sucharki lub biszkopty.

Przypomniano także, by niepokojące, bądź przedłużające się objawy skonsultować z lekarzem. Zatrucia pokarmowe wywołane salmonellą i jadem kiełbasiany bezwzględnie wymagają wizyty u lekarza. Każde zatrucie pokarmowe może być niebezpieczne dla niemowląt, małych dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży a także dla osób z obniżoną odpornością.

Co powoduje najczęstszą liczbę zatruć w Polsce?

Najwięcej zatruć w Polsce powodują bakterie należące do rodzaju Campylobacter. Występują one w drobiu, ale można je także znaleźć w innych gatunkach mięsa. Mogą być także w niepasteryzowanym mleku. Jakie są objawy zatrucia bakterią Campylobacter? Objawy występują najczęściej po 2-4 dniach i są to: wysoka gorączka, nudności, biegunka z krwią, czasem także występuje ostre zapalenie żołądka i jelit. Objawy u osób zdrowych ustępują najczęściej po ok. siedmiu dniach.

Za zatrucia w Polsce także bardzo często odpowiadają bakterie Salmonelli. Znajdują się one przede wszystkim w mięsie, mleku, jajach oraz w owocach morza. Jakie są objawy zatrucia bakteriami Salmonelli? Można spodziewać się nudności, wymiotów oraz krwawych biegunek. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka mogą potrzebować antybiotyku lub hospitalizacji.

Bardzo groźna jest bakteria clostridium botulinum, która odpowiada za produkcję botuliny, zwanej inaczej jadem kiełbasianym. Występuje ona najczęściej w konserwach, przetworach oraz w miodzie. Tu warto zwracać uwagę, czy opakowania mają wybrzuszone wieczka, bądź nakrętki, a także patrzeć na daty przydatności do spożycia.

Kolejną bakterią jest gronkowiec złocisty. Najczęstszym źródłem zatruć są m.in. wędliny, mięso mielone, ryby, mleko, wyroby garmażeryjne oraz produkty mleczne. Objawy zatrucia mogą wystąpić już dwie godziny po jej spożyciu.