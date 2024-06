NFZ przypominało w komunikacie, że finansuje badanie dla mężczyzn w diagnostyce męskiej niepłodności. Kluczowe znaczenie ma tutaj seminogram, czyli badanie nasienia.

Ważne badanie dla mężczyzn finansowane przez NFZ

Seminogram to podstawowe, nieinwazyjne badanie, które pozwala ocenić jakość nasienia. W trakcie badania analizowane są różne parametry, takie jak objętość, lepkość ejakulatu, pH, wygląd nasienia, liczba plemników i ich ruchliwość. To istotne narzędzie w ocenie płodności mężczyzn, a także szans na naturalne poczęcie dziecka.

Kto może skorzystać z bezpłatnego badania nasienia?

Pełnoletni mężczyźni, którzy przez co najmniej 12 miesięcy bezskutecznie starali się o dziecko z partnerką poniżej 35 lat lub przez co najmniej 6 miesięcy, gdy partnerka ma powyżej 35 lat. Badanie jest również dostępne dla mężczyzn z rozpoznaniem niepłodności według klasyfikacji ICD-10 oraz dla tych, których partnerka została zakwalifikowana do inseminacji domacicznej.

Lekarze specjaliści, takie jak położniczo-ginekolodzy, urolodzy czy endokrynolodzy, mogą zlecić wykonanie seminogramu.

Jak przygotować się do badania?

Przygotowanie do badania jest ważne – zachowanie wstrzemięźliwości seksualnej, unikanie alkoholu i palenia papierosów oraz ograniczenie nadmiernego wysiłku wpływa na wynik badania. Trzeba pamiętać również o informowaniu lekarza o przyjmowanych lekach i chorobach z ostatnich 3 miesięcy.