Dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu podczas upałów nie tylko zapobiega odwodnieniu, ale także wspiera pracę układu krążenia, poprawia funkcje mózgu oraz zapobiega skurczom mięśni. Dlatego właśnie w czasie gorących dni zaleca się regularne nawadnianie organizmu. Nie każdy jednak napój jest w tym przypadku odpowiedni.

Jakich napojów unikać w upały?

Latem, gdy słońce intensywnie świeci, a temperatura jest wysoka, jesteśmy szczególnie narażeni na odwodnienie. Podatne na nie są zwłaszcza dzieci, których organizmy szybciej tracą wodę. Niedostateczna ilość płynów może skutkować udarem cieplnym, zaburzeniami elektrolitowymi, a nawet uszkodzeniem nerek. Jakich napojów nie powinno się pić podczas upałów? Listę przedstawiamy poniżej.

Zimne napoje

Spożycie zbyt mocno schłodzonych napojów może wywołać szok termiczny, który z kolei może objawiać się krwotokiem z nosa, bólem gardła, zatok, a nawet zaburzeniami rytmu serca. Z tego względu warto zrezygnować z bardzo zimnych napojów.

Warto też pamiętać, że picie schłodzonych napojów może dać efekt odwrotny do zamierzonego. Choć przez chwilę po ich spożyciu możemy odczuwać chłód – po niedługim czasie ciało uruchamia… procesy ogrzewania. Dlatego lepiej wybrać do picia napój w tzw. temperaturze pokojowej.

Napoje kofeinowe

Kofeina, zawarta między innymi w kawie, herbacie i niektórych napojach gazowanych, działa moczopędnie i może prowadzić do odwodnienia organizmu. W upalne dni, gdy organizm narażony jest na utratę wody przez pocenie się spożycie napojów zawierających kofeinę może nasilać ten efekt.

Napoje słodzone i gazowane

Napoje gazowane, słodzone soki owocowe i napoje energetyzujące często zawierają dużą ilość cukru. Spożycie takich napojów w dużych ilościach może prowadzić do szybkiego wzrostu poziomu cukru we krwi, a następnie do spadku energii i zmęczenia. Dodatkowo, wysoki poziom cukru może przyspieszyć odwodnienie organizmu poprzez zwiększenie wydalania wody z organizmu. Jak wynika z badań meksykańskich naukowców, spożywanie słodzonych, gazowanych napojów w czasie upałów może pogłębić odwodnienie organizmu na tyle, że może doprowadzić ono nawet do uszkodzenia nerek.

Woda w jednorazowych butelkach plastikowych

Także woda w jednorazowych butelkach plastikowych nie jest najlepszym pomysłem w gorące, upalne dni – ostrzegają eksperci. Plastik pod wpływem działania wysokich temperatur może wydzielać bisfenol A, który może być szkodliwy dla zdrowia i odpowiadać za zakłócanie funkcjonowania układu hormonalnego, nerwowego i rozrodczego.

Co najlepiej pić w upały?

Najlepszym napojem, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, jest podczas upałów niezbyt zimna woda. Dzieci powinny pić wodę niskozmineralizowaną, ponieważ wodę średniozmineralizowaną mogą pić w ograniczonych ilościach, a, wysokozmineralizowanej nie powinny pić wcale.

Do wody można dodać plasterek cytryny, limonki, pomarańczy lub ogródka, co pozwoli urozmaicić jej smak. Podczas upałów zalecane jest także, poza wodą, picie świeżo wyciskanych soków, np. rozcieńczonych z wodą, kompotu bez cukru czy koktajli owocowo-warzywnych na bazie wody.