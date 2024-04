Kolonoskopia to badanie endoskopowe, podczas którego lekarz wprowadza elastyczny aparat z kamerą do odbytu. Dzięki temu może dokładnie obserwować wnętrze jelita. To umożliwia wykrycie ewentualnych zmian i podjęcie natychmiastowego leczenia. W trakcie badania istnieje możliwość usunięcia małych polipów. W zależności od potrzeb medycznych procedura może być przeprowadzona przy znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Co zrobić, aby skorzystać z darmowej kolonoskopii na NFZ?

Jeśli chcemy skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii refundowanej przez NFZ - nie potrzebujemy żadnego skierowania. Wystarczy, że należymy do odpowiedniej grupy wiekowej kwalifikującej nas do przesiewowej kolonoskopii i bezpośrednio zgłosimy się do placówki biorącej udział w programie. Wystarczy zadzwonić i umówić się na termin zabiegu.

Mamy także możliwość wyboru dowolnej placówki realizującej program przesiewowy. Tam otrzymamy szczegółowe informacje na temat badania oraz wypełnimy ankietę. Aktualną listę placówek biorących udział w programie profilaktycznym można znaleźć na stronie NFZ.

Dla kogo darmowa kolonoskopia?

Bezpłatna kolonoskopia przysługuje, gdy nie ma aktualnych objawów sugerujących nowotwór jelita grubego, nie mieliśmy wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat oraz spełniamy kryterium wiekowe: 50-65 lat - 40-49 lat – jeśli nasz krewny pierwszego stopnia miał diagnozę nowotworu jelita grubego.

Badania mogą być przeprowadzane również u osób poniżej 40 roku życia, które spełniają określone kryteria:

Osoby w wieku 25-49 lat, których rodzina ma historię zespołu Lyncha.

Osoby w wieku 20-49 lat, których rodzina ma historię zespołu polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP).

Ten program jest prowadzony przez placówki w następujących województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Jak wygląda badanie kolonoskopowe?

Jeśli zostaniemy zakwalifikowani do kolonoskopii: