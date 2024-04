Katar sienny dotyczy nawet 25 proc. z nas

Katar sienny, inaczej zwany alergicznym, nie ma nic wspólnego z przeziębieniem. To alergiczny nieżyt nosa, czy reakcja alergiczna na patogeny znajdujące się w powietrzu. Mogą być sezonowe, jak pyłki drzew, roślin i trwa, jak również całoroczne, czyli kurz, sierść kota lub psa, czy roztocza.

Katar sienny może dotyczyć nawet jednej czwartej Polaków. W tej chwili bardzo intensywnie pyli brzoza, produkująca jedne z najsilniejszych alergenów. Wciąż daje o sobie znać topola i olcha, zaraz przypomni o sobie dąb. To sprawia, że nawet osoby nieuważające się za alergików (lub jeszcze nie zdiagnozowane) czują podrażnienie w nosie i co chwilę sięgają po chusteczki.

Reklama

Jak sobie z tym radzić? Co można zrobić, aby zminimalizować skutki działania alergenów? Oto kilka rad specjalistów.

Katar sienny - jak sobie z nim poradzić?

Zamykaj okna w ciągu dnia

Ostatnio pogoda za oknem zachęca do otwierania okien i delektowania się wiosennym powietrzem. Jednak z drugiej strony to samo powietrze w ciągu dnia niesie ze sobą mnóstwo drażniących pyłków. Dlatego w okresie wyjątkowo intensywnego natarcia alergenów jak najrzadziej otwierajmy okna w dzień, a powietrze wpuszczajmy w nocy, gdy poziom pyłków jest niższy. Gdy już nie możemy wytrzymać bez otwarcia okna za dnia, starajmy się to robić zaraz po deszczu, gdy krążących pyłków jest mniej.

Nie przynoś do domu nowych kwiatów

Wiosna to też pora, gdy chcemy uzupełnić albo kolekcję kwiatów w domu. Jednak gdy już pojawił się katar sienny, przynoszenie do domu kolejnych alergenów (kwitnące kwiaty, kwiaty o włochatych liściach) nie jest najlepszym pomysłem.

Posprzątaj za to dom

Reklama

Przymiotnik "wiosenny" w tym kontekście pasuje natomiast do sprzątania. Wiosenne porządki to czas, aby pozbyć się zalegającego od dawna kurzu, roztoczy czy pajęczyn. A przecież to jedne z najpoważniejszych źródeł alergenów. Warto więc zainwestować trochę czasu i energii, aby zlikwidować jak największe pokłady nieczystości. Dla większego komfortu można pomyśleć o założeniu maseczki na czas sprzątania.

Wyczyść także zwierzaki

Psy i koty to kolejne źródła niebezpiecznych dla naszych dróg oddechowych pyłków. To nie tylko sierść, ale również alergeny roślinne, które mogą zostać przyniesione po powrocie ze spaceru. Zatem szczotkowanie czworonoga powinno być regularnym rytuałem jak elementy higieny osobistej. Oraz, co może nie być łatwe, ograniczenie spania w tym samym miejscu co nasz ulubieniec.

Częściej pierz pościel

Pościel to z kolei siedlisko roztoczy, zatem idealnie byłoby pranie jej najrzadziej co tydzień, w temperaturze przekraczającej 60 stopni. A po wypraniu lepiej nie suszyć jej na grzejnikach.

Zainwestuj w oczyszczacz powietrza

Takie urządzenie to nie jest żadna fanaberia. To wręcz konieczność dla alergików czy astmatyków, zalecana przez lekarzy na równi z innymi elementami profilaktyki. Skuteczne filtry pozwolą zmniejszyć stężenie szkodliwych elementów w powietrzu, co w połączeniu z zamkniętym oknem w ciągu dnia może przynieść ulgę cierpiącym na katar sienny.

Warto pomyśleć o lekach

Oczywiście wszystkie opisane sposoby nie ograniczają w żaden sposób korzystania z farmakologii. Środków na łagodzenie kataru alergicznego jest bardzo wiele, od doraźnych jak płukanie oczu solą fizjologiczną, krople i spray do nosa, przez dostępne na receptę lub bez środki antyhistaminowe, po rozwiązanie długofalowe, jakim jest odczulanie.