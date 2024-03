Napoje słodzone wpływają na pracę serca

Gazowane napoje z dodatkową zawartością cukru to produkty uważane za wyjątkowe niewskazane dla naszego zdrowia. Dlatego często alternatywą stają się napoje typu "light" czy "zero", w których stosuje się inne substancje słodzące. Jednak, jak się okazuje, nie zawsze jest to zdrowszy wybór.

Naukowcy Szanghajskiego Uniwersytetu Jiao Tong postanowili zbadać związek między piciem napojów słodzonych cukrem (sugar sweetened beverages, SSB), napojów sztucznie słodzonych (artificially sweetened beverages, ASB) i soków owocowych a jedną z chorób kardiometabolicznych, jaką jest migotanie przedsionków.

W badaniu udział wzięło udział 201 856 uczestników, którzy nie zgłaszali wcześniej tego schorzenia. Swoje preferencje dotyczące napojów opisali w specjalnym kwestionariuszu. W trakcie trwającej prawie 10 lat obserwacji stwierdzono 9362 przypadki migotania przedsionków.

Napoje sztucznie słodzone groźniejsze niż te z cukrem

Okazało się, że przy spożywaniu co najmniej 2 litrów tygodniowo słodzonych napojów wzrasta ryzyko tego zaburzenia rytmu serca. Co ciekawe, w porównaniu do grupy osób, które nie piją tego typu wyrobów, u tych którzy piją takie ilości napojów słodzonych słodzikami, ryzyko wzrastało o 20 proc. Podczas gdy u tych pijących napoje słodzone cukrem to ryzyko było większe o "jedynie" 10 proc.

To ryzyko było jeszcze większe w przypadku osób pijących napoje sztucznie słodzone, które były też genetycznie obciążone tą chorobą.

Przy spożyciu mniej niż litr tygodniowo (zarówno w przypadku SSB, jak i ASB) nie stwierdzono zwiększenia ryzyka wystąpienia migotania przedsionków lub wzrastało w niewielkim stopniu.

Migotanie przedsionków - czym jest?

Migotanie przedsionków to jedno z zaburzeń rytmu serca, polega na nieskoordynowanym pobudzeniu jego przedsionków. Jest trzecim najczęstszym rodzajem arytmii. Wg szacunków na świecie zmaga się z tym schorzeniem 2-4 proc. dorosłych.

Migotanie przedsionków może być przyczyną powstawania zatorów i prowadzić do niedokrwiennego udaru mózgu.

Migotanie przedsionków dotyka najczęściej osoby po 55. roku życia. Czynnikami ryzyka są: obciążenie genetyczne, otyłość, choroby przewlekłe (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność serca, cukrzyca, obturacyjny bezdech senny, przewlekła choroba nerek, nadczynność tarczycy), niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu, nikotyny, narkotyków i toksyn.

