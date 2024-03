Praca w ogrodzie niczym ćwiczenia na siłowni

Początek marca, cieplejsza pogoda, a wcześniej wyjątkowo ciepły luty, oznaczają, że czas zacząć prace w ogródku. To hobby bardzo wielu Polaków, choć jak podkreśla wielu z nich, to nie hobby, a styl życia. A lekarze i naukowcy podkreślają, że to bardzo korzystna dla naszego zdrowia aktywność.

Powstało na ten temat mnóstwo badań i opracowań naukowych. Jak zaznaczają autorzy raportu opublikowanego w 2018 r. w czasopiśmie medycznym "Journal of Clinical Medicine", ogrodnictwo łączy aktywność fizyczną z interakcją społeczną oraz kontaktem z przyrodą i światłem słonecznym.

Reklama

"Światło słoneczne obniża ciśnienie krwi, latem zwiększa poziom witaminy D, a uprawiane w taki sposób owoce i warzywa mają pozytywny wpływ na dietę. Praca w ogrodzie przywraca sprawność i siłę, a związane z nią ćwiczenia aerobowe pozwalają z łatwością zużyć tę samą liczbę kalorii, jaką można wydać na siłowni. Szczególnie kaloryczne są takie czynności, jak kopanie, grabienie i koszenie" - piszą.

Reklama

Ogród może też pozytywnie wpłynąć na kondycję psychiczną. Interakcja, do jakiej dochodzi w ogródkach działkowych, może przeciwdziałać izolacji społecznej, być terapią dla osób z zaburzeniami, a nawet opóźnić objawy demencji. Ogródki mają też walor rehabilitacyjny. Naukowcy przytaczają badanie, z którego wynika, że pacjenci wracający do zdrowia po zawale mięśnia sercowego lub udarze stwierdzają, że ćwiczenia w ogrodzie są skuteczniejsze, przyjemniejsze i trwalsze niż terapia w formalnych warunkach.

Praca w ogródku wydłuża życie

Autorzy opracowania podkreślają, że brak aktywności fizycznej jest czwartą najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów i przyczynia się do zaburzeń fizycznych i psychicznych, którym można zapobiegać.

Brytyjska organizacja Inteligent Health ocenia, że wzrost średniej aktywności fizycznej wśród dorosłych o zaledwie 10 proc. opóźniłby 6 tys. zgonów i pozwoliłby zaoszczędzić 500 mln funtów rocznie wydawanych ochronę zdrowia w tamtym kraju.

A ogródek zapewnia idealne warunki do wykonywania regularnych ćwiczeń o umiarkowanej intensywności. Taka aktywność pozwala zmniejszyć ryzyko demencji, chorób układu krążenia, cukrzycy, raka piersi i jelita grubego oraz zaburzeń psychicznych. Badania wykazują też, że "umiarkowane ćwiczenia w czasie wolnym wiążą się ze zwiększoną szansą na długie życie, niezależnie od masy ciała, zwłaszcza w połączeniu z ekspozycją na środowisko naturalne".

Ogródek także dla młodych

Choć prace w ogródku czy ogrodzie i związane z tym korzyści kojarzone są głównie z osobami dojrzałymi, by nie rzec - starszymi, to zbawienne efekty "grzebania w ziemi" odczują również młode osoby.

Sprawdzili to w 2014 r. naukowcy z dwóch uczelni w Seulu - Uniwersytetu Konkuk i Uniwersytetu Hongik - angażując w badanie studentów mających średnio 20 lat. Zostali poproszenie o 10 różnych prac ogrodniczych, wykonywali je przez pięć minut, po czym następował pięciominutowy odpoczynek. Ich wysiłek był mierzony kalorymetrem, co pozwalało ocenić wydatek energetyczny, rejestrowano także tętno.

Po zakończeniu prac większość prac w ogrodzie (sadzenie sadzonek, mieszanie podłoża, podlewanie, zbieranie, sianie, ściółkowanie, grabienie i pielenie) zostało ocenione jako ćwiczenie o umiarkowanej intensywności, a jedno - kopanie - jako aktywność o wysokiej intensywności.

Wyniki badania zdaniem autorów pozwalają sądzić, że prace w ogródku wiążą się z podobnym wysiłkiem, a co za tym idzie - korzyściami zdrowotnymi, jakie zachodzą w przypadku klasycznych umiarkowanych (lub intensywnych) ćwiczeń fizycznych.​

Praca w ogrodzie - szereg korzyści zdrowotnych

Podsumujmy, korzyści wynikających z prac w ogródku jest wiele. Badania mówią, że taka aktywność: