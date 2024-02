Infolinia 989 przestaje działać

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 15 lutego będzie ostatni dzień funkcjonowania infolinii 989, służącej m.in. do zapisywania się na szczepienia przeciwko Covid-19.

Od 16 lutego dostępne będą trzy możliwe drogi zapisów:

Reklama

poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP),

za pośrednictwem aplikacji mojeIKP,

poprzez kontakt z punktem szczepień w placówce POZ lub aptece – telefonicznie lub bezpośrednio.

Reklama

Jak wyjaśnia resort zdrowia, "infolinia była najmniej popularną opcją zapisu". Pacjenci najczęściej pacjenci wybierają kontakt z punktem szczepień.

"Infolinia 989 to znaczne ułatwienie"

Infolinię 989 chciała wyłączyć jeszcze poprzednia ekipa rządząca. Resort zdrowia kierowany przez Adama Niedzielskiego, a potem przez Katarzynę Sójkę, zdecydował, że stanie się to 15 grudnia. Jednak powołana 13 grudnia na stanowisko ministra Izabela Leszczyna zdecydowała, że będzie funkcjonowała dalej.

"Infolinia 989 stanowi znaczne ułatwienie dla pacjentów - zwłaszcza tych, którym trudno jest zapisać się na szczepienie w sposób elektroniczny. Mając na uwadze głos opinii publicznej, minister zdrowia zadecydowała, iż kontynuacja działań infolinii przełoży się na realne uproszczenie ścieżki zapisów" - wyjaśniała wtedy rzeczniczka resortu Iwona Kania.

Infolinia, poza szczepieniami przeciwko Covid-19, służyła także do zapisów na szczepienia przeciwko wirusowi HPV, a także do wypełnienia ankiety potrzebnej do uzyskania skierowania na badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus.