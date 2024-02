Dwie ofiary "małpiej gorączki" w Indiach

W południowych Indiach wykryto już kilkadziesiąt przypadków infekcji wirusem KFDV powodującym tzw. małpią gorączkę. Zmarły dwie osoby 18-letnia dziewczyna z okręgu Shivamogga i 79-letni mężczyzna z okręgu Udupi.

Wszystkie przypadki zakażenia pochodzą ze stanu Karnataka: co najmniej 37 z okręgu Uttara Kannada, 24 z Shivamoggi i trzy z okręgu Chikmagalur. Do tej pory 25 osób zostało wypisanych ze szpitali po wyzdrowieniu. W tej chwili leczeniem objętych jest 37 osób.

Choroba powoduje m.in. wymioty, krwawienie, może doprowadzić do uszkodzenia mózgu i śmierci. Zdaniem lokalnych władz obecna epidemia szybko się rozprzestrzenia. W niektórych regionach rozpoczęto podawanie szczepionek.

"Małpia gorączka" - czym jest?

"Małpia gorączka", czyli choroba lasu Kyasanur, to choroba wirusowa występująca w południowych Indiach. Po raz pierwszy została wykryta w 1957 r. we wsi Kattinakere leżącej w lesie Kyasanur w indyjskim stanie Karnataka. Wywoływana jest przez wirusa KFDV (Kyasanur forest disease virus) należącego do rodziny flawiwirusów, do której należą też wirus dengi, wirus Zika, wirus żółtej gorączki i wirus Zachodniego Nilu.

Nosicielami wirusa są gryzonie, nietoperze i małpy, a choroba przenoszona jest przez kleszcze, gównie z gatunku Haemaphysalis spinigera, występującego w południowej Azji. Można się też zarazić poprzez kontakt z zainfekowanym zwierzęciem. Nie stwierdzono dotychczas przypadku przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka.

Każdego roku wirusem zaraża się około 500 osób, najczęściej żyjących lub pracujących lesie i jego okolicach. Rosnąca liczba przypadków to skutek wycinania lasów, co zwiększa ryzyko kontaktu człowieka ze zwierzętami mającymi kleszcze. Dr Niraj, okręgowy inspektor ds. zdrowia w dystrykcie Uttara Kannada, ostrzegł ludzi, aby nie wchodzili na tereny leśne w pobliżu miejsc, w których wykryto przypadki choroby. A ci, którzy muszą wejść do lasu, powinni stosować repelenty odstraszające zwierzęta.

"Małpia gorączka" - objawy

Jak pisze amerykańska agencja Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), okres inkubacji choroby lasu Kyasanur wynosi 3–8 dni. Pierwsze objawy pojawiają się nagle, są to przede wszystkim dreszcze, gorączka i ból głowy. Jakiś czas później dochodzą kolejne dolegliwości: bóle mięśni, wymioty i inne objawy żołądkowo-jelitowe, niskie ciśnienie krwi, a także krwawienie z nosa i gardła.

Choroba może ustąpić po tygodniu, dwóch od wystąpienia objawów. Jednak u około 10-20 proc. zainfekowanych osób przychodzi druga faza. Pojawia się wtedy wysoka gorączka, której towarzyszą dolegliwości neurologiczne: silny ból głowy, drgawki, zaburzenia widzenia i zaburzenia psychiczne.

Szacunkowy wskaźnik śmiertelności wynosi od 3 do 5 proc.