Włosy tak naprawdę nie robią się siwe, tylko bezbarwne

Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów przybywających lat jest zmiana koloru włosów, na szary lub biały. Pierwsze takie włosy pojawiają się już nawet w wieku nastoletnim. Jednak tak naprawdę to jest objaw braku koloru. Z wiekiem zmniejsza bowiem się ilość wytwarzanych melanocytów, czyli komórek pigmentowych odpowiadających za produkcję melaniny i barwę włosów.

Migreny są rzadsze

Reklama

W miarę starzenia się nasze ciała w naturalny sposób stają się bardziej podatne na różne choroby i dolegliwości, ale migrena stanowi wyjątek. Choroba często po raz pierwszy pojawia się w okresie dojrzewania, dotyczy kobiet trzy razy częściej niż mężczyzn, a maksymalną częstotliwość występowania osiąga w wieku 40 lat i zmniejsza się gdy wkraczamy w złoty wiek.

Reklama

Migrenę najczęściej powodują stres i hormony, a te czynniki w starszym wieku pojawiają się rzadziej. Wciąż jednak może ją wywoływać palenie papierosów, przyjmowanie niektórych leków, niewłaściwa dieta czy picie alkoholu.

Rzadziej nie oznacza jednak wcale. Migrena pozostaje drugą - po napięciowym bólu głowy - najczęstszą dolegliwością dotyczącą głowy u osób starszych.

Reklama

Seniorzy są szczęśliwsi niż ludzie po dwudziestce

Wraz z wiekiem ubywa nam obowiązków (związanych choćby z pracą) i zyskujemy spokój. Opublikowane w 2016 r. w czasopiśmie "Journal of Clinical Psychiatry" badanie z udziałem 1546 osób w wieku od 21 do 100 lat wykazało, że młodsi uczestnicy badania - choć cieszący się lepszym zdrowiem i kondycją fizyczną - w porównaniu z osobami ze starszymi raportowali gorsze parametry dotyczące dobrostanu psychicznego.

Inne badania z kolei wykazały, że napady paniki rzadziej zgłaszane są w starszych grupach wiekowych, podobnie jak zespołu lęku napadowego.

Starsi ludzie mniej się pocą

Wraz z wiekiem nasza skóra traci kolagen, staje się cieńsza, degradują się także gruczoły potowe. To skutkuje tym, że osoby starsze pocą się mniej. Ale jednocześnie mają przez to większy problem z termoregulacją podczas upalnych dni czy forsownych ćwiczeń.

Gruczoły potowe w lepszej kondycji można utrzymać dzięki regularnej aktywności fizycznej lub wizytom w saunie.

Nosy i uszy nie rosną, ale opadają

Chociaż powszechny mit głosi, że nasze uszy i nos rosną wraz z wiekiem, to nie jest do końca prawda, zwłaszcza w przypadku nosa. Uszy i nos przestają rosnąć w dorosłym wieku, jednak przez kolejne dekady grawitacja sprawia, że te elementy ciała coraz bardziej opadają.

Wspomniany wcześniej kolagen słabnie, przez co skóra staje się bardziej wiotka i wydłuża ku dołowi. Widać to szczególnie na przykładzie małżowiny usznej. Ten proces wydłużania jest stały, badania wykazały, że uszy mogą wydłużać się o 0,22 mm rocznie.

Osoby starsze potrzebują mniej snu? To mit

Jednym z mitów związanych ze starzeniem się, jest ten dotyczący zmniejszających się z wiekiem potrzeb związanych ze snem. To nieprawda. Ludzie w średnim wieku i ludzie starsi potrzebują tyle samo snu, aby czuć się wypoczętymi i produktywnymi, aczkolwiek zawsze to będzie kwestią indywidualną.

Ilość snu zmienia się natomiast w wieku dziecięcym i dojrzewania, bo nasz organizm rozwijający się organizm potrzebuje wtedy więcej energii.

Przekonanie, że osoby starsze mniej śpią, może się brać stąd, że jakość ich snu jest gorsza z powodu schorzeń, dolegliwości bólowych czy przyjmowanych leków. Dlatego też z wiekiem częściej to rekompensujemy sobie drzemką w ciągu dnia.

Niektóre z naszych kości nigdy nie przestają rosnąć

Nie jest regułą, że w momencie gdy osiągamy dorosły wiek, kości przestają rosnąć. Tak się oczywiście dzieje ze zdecydowaną większością naszego szkieletu. Jednak są wyjątki.

Badanie z wykorzystaniem tomografii komputerowej przeprowadzone przez naukowców z Duke Medical Center w 2008 r. wykazało, że cały czas zmienia się struktura naszej czaszki. Czoło przesuwa się do przodu, a kości policzkowe się cofają. Skutkiem takiego zjawiska jest też pojawienie się dodatkowej zmarszczki.

Z kolei badacze z University of North Carolina School of Medicine zauważyli, że przez całe życie poszerza się nieznacznie także miednica człowieka. W badaniu wzięły udział osoby w wieku od 20 do 79 lat. Kość miedniczna najstarszych uczestników była średnio szersza o prawie cal (ponad dwa cm), co mogło skutkować wzrostem obwodu talii nawet o trzy cale.

Źrenice się zmniejszają

Biodra z wiekiem się poszerzają, natomiast odwrotne zjawisko dotyczy źrenic. Im jesteśmy starsi, tym słabsze stają się mięśnie tęczówki i traci ona swoją elastyczność. Skutkiem tego jest zmniejszenie rozmiaru źrenic i ich wrażliwość na światło.

Oczy osoby starszej potrzebują znacznie więcej światła, gorzej się adaptują i gorzej pracują w nocy. Dlatego seniorzy potrzebują nawet trzy razy więcej światła niż osoby po 20. roku życia, aby móc czytać w komfortowych warunkach.