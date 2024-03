Superowoce, które spowalniają proces starzenia się

Nasze ciało przechodzi z czasem wiele zmian, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, które mogą być frustrującym doświadczeniem, bo uświadamiają nam nieodwracalność procesu pożegnania z młodością.

Na przyspieszenie starzenia wpływa stres, promieniowanie UV, zła dieta, w tym nadmiar cukru i wysoko przetworzonej żywności oraz niehigieniczny styl życia - brak aktywności fizycznej, niedobór snu i stosowanie używek.

Reklama

Na szczęście istnieją też produkty, które pomagają spowolnić ten proces i zachować nas na dłużej w dobrej formie. Superfoods to termin, który pojawia się dość często w tym kontekście.

Za takie jest uważane pożywienie, które dostarcza wielu różnych składników odżywczych i nie jest wysokokaloryczne. Zdaniem dietetyków np. niektóre owoce zawierające składniki odżywcze spowalniające proces starzenia. Warto włączyć je do swojej diety w dowolnym momencie.

Wiek 40+ to idealny czas na wprowadzenie takich zdrowych nawyków. Po czterdziestce w organizmie zaczynają zachodzić pewne zmiany, takie jak utrata masy mięśniowej, zmiany hormonalne związane z menopauzą oraz zmiana wzrostu związane ze zmianami w kościach i mięśniach.

Jagody są gwiazdą diety przeciwstarzeniowej. To zasługa flawonoidów

Jagody to jedna z najzdrowszych rzeczy, jakie można jeść, by uniknąć szybkiego starzenia się. Są bogate w przeciwutleniacze zwane flawonoidami, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny i stany zapalne, czyli dwie główne przyczyny starzenia.

Jagody wspomagają również zdrowie mózgu i mogą opóźniać starzenie się funkcji poznawczych. Odkryto, że owoce te pomagają zapobiegać demencji, chorobie Alzheimera i związanym z wiekiem pogorszeniu funkcji poznawczych.

Reklama

Dzieje się tak ze względu na wysoki poziom przeciwutleniaczy, które poprawiają funkcje poznawcze i zmniejszają ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Według "Scientific Reports" jagody pomagają też w regeneracji mięśni oraz zmniejszają uszkodzenia i ból po treningu.

Truskawki dzięki witaminie C chronią przed pogorszeniem pracy mózgu

To jedne z najbardziej kochanych przez Polaków owoców. Truskawki są źródłem witaminy C i związków roślinnych, które mają właściwości przeciwdziałające starzeniu.

Według badań opublikowanych w "Journal of Alzheimer's Disease", spożywanie odpowiedniej ilości witaminy C może pomóc chronić przed związanym z wiekiem pogorszeniem funkcji poznawczych. Jednak to zbilansowana dieta i dostarczanie witaminy C z pożywienia ma być skuteczniejsze niż jej suplementowanie.

Jedzenie truskawek częściej niż dwa razy w tygodniu może opóźnić starzenie się funkcji poznawczych nawet o 2,5 roku. Owoce mogą również pomóc chronić nasze komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, a także zmniejszyć ryzyko chorób serca i raka.

Awokado poprawi kondycję i elastyczność skóry

Badania pokazują, że wiele osób zaczyna tracić elastyczność skóry i zauważa oznaki starzenia się skóry już po 25. roku życia. Dzieje się tak dlatego, że wraz z wiekiem nasz organizm zaczyna wytwarzać mniej kolagenu i elastyny, co wpływa na strukturę i młodość naszej skóry.

Zmiany te są naturalne, ale jeśli szukasz zdrowego sposobu, aby poprawić stan skóry, najlepszym pożywieniem dla twojej skóry jest awokado. To owoc bogaty w zdrowe tłuszcze, szczególnie jednonienasycone, które pomagają odżywić skórę i zmniejszyć stany zapalne, przywracając młodszy wygląd.

Oprócz zdrowych tłuszczów awokado zawiera witaminę E, która może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego i poprawie zdrowia skóry poprzez naprawę uszkodzonej skóry i zwiększenie produkcji kolagenu.

Pomidory obniżają poziom cholesterolu, obniżają ryzyko chorób

Z naukowego punktu widzenia pomidory to owoce i są ważnym składnikiem pożywienia, które pomaga spowolnić starzenie się. Niektóre czerwone produkty spożywcze, takie jak pomidory, zawierają przeciwutleniacz likopen, który zwalcza wolne rodniki pojawiające się wraz z upływem lat.

Likopen, będący związkiem roślinnym występującym także w arbuzie i różowym grejpfrucie, owocach znanych z wielu korzyści zdrowotnych.

Oprócz zwalczania wolnych rodników, wysokie spożycie likopenu pomaga obniżyć poziom cholesterolu, poprawić zdrowie układu sercowo-naczyniowego i pomóc zmniejszyć ryzyko chorób serca, udaru, a nawet raka prostaty u mężczyzn. Do tego likopen pomaga zmniejszyć defekty skóry.

Granaty wspomagają pracę serca i mózgu

Granaty to owoce bogate w przeciwutleniacze, które zmniejszają czynniki ryzyka chorób serca, poprawiają zdrowie mózgu i funkcje poznawcze oraz pomagają chronić skórę.

Ten owoc jest bogaty w przeciwutleniacze zwane polifenolami, które pomagają chronić skórę przed uszkodzeniami UV, zmniejszają stany zapalne i wspomagają produkcję kolagenu, poprawiając strukturę i elastyczność skóry.

Niezależnie od tego, czy jesz nasiona owocu granatu, czy pijesz 100% sok z granatów, na pewno wiele zyska na tym twoja starzejąca się skóra, serce i mózg.