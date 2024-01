Nietoperze owocowe, czyli owocowce liścionose, występują w Ameryce, można je spotkać na Kubie, w Meksyku, na Jamajce, Haiti czy w Kostaryce. Żywi się wyłącznie owocami, więc jego dieta mogłaby przyprawić o ból głowy każdego lekarza diabetologa. Nietoperze tego gatunku potrafią zjeść w ciągu dnia owoce w dwukrotności swojej masy, więc cukier aż buzuje w ich krwi.

Profesor Nadav Ahituv z Wydziału Bioinżynierii i Nauk Terapeutycznych, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka funkcjonującego w ramach Uniwersytetu Kalifornijskiego (University of California) i współautor artykułu w „Nature” poświęconego mechanizmowi radzenia sobie nietoperzy owocowych z nadmiarem cukru w organizmie, twierdzi, że jego badania mogą być wskazówką do opracowania skutecznych leków dla diabetyków. Organizm ludzki chorujący na cukrzycę nie może produkować ani wykrywać insuliny, co prowadzi do problemów z kontrolowaniem poziomu cukru we krwi. Ale nietoperze owocowe mają system genetyczny, który bez żadnych problemów pozwala zachować kontrolę poziomu cukru we krwi – mówi w rozmowie z brytyjskim serwisem medycznym Dentistry.

Wszystko to dzięki ewolucji, która pozwoliła im przystosować się do tak niezdrowej diety. Z przytoczonych badań wynika, że nietoperze owocowe mają więcej komórek produkujących insulinę i glukagon, czyli hormony zaangażowane w regulację poziomu cukru we krwi. Poza tym naukowcy odkryli w ich DNA gen, który nadzoruje intensywną produkcję obu hormonów, co z kolei pozwala nietoperzom lepiej radzić sobie z dietą składającą się ze słodkich owoców.

Na tym nie koniec, bo również nerki tych małych ssaków pracują nieco inaczej. Uczeni zaobserwowali, że mocz owocowców liścionosych jest mocniej rozcieńczony wodą, dzięki czemu łatwiej pozbywają się one z organizmu produktu rozpadu cukrów.

Jak zwrócili uwagę naukowcy w artykule na łamach „Nature”, gdyby udało się odtworzyć u chorych na cukrzycę procesy zachodzące w organizmach nietoperzy owocowych, mogłoby to pozwolić na opanowanie, a może i wyleczenie tej choroby u ludzi.

Zdaniem uczonych kluczem do zwalczenia cukrzycy może okazać się opracowanie terapii genetycznej i niewykluczone, że odpowiedź kryje się z nietoperzym DNA. Chcemy poznać ten mechanizm, by stworzyć lepsze terapie insulinowe – zapowiada Nadav Ahituv.