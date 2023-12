NFZ zmienia przepisy dotyczące płacenia POZ za opiekę nad pacjentami. 30 listopada weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ. Jak wskazano w dokumencie, nowe przepisy stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2024 roku. Na czym polegają zmiany? Nowe przepisy stawiają duży nacisk na profilaktykę raka piersi.

Reklama

Zmiany w programie profilaktyki raka piersi

Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Wskaźnik zgłaszalności do programu liczony będzie jako stosunek liczby pacjentów, którym wykonano świadczenie w ramach etapu podstawowego programu profilaktyki raka piersi na koniec danego kwartału, do populacji świadczeniobiorców kwalifikujących się do realizacji tego programu będących na listach świadczeniodawcy realizującego świadczenia lekarza POZ wg stanu na pierwszy dzień pierwszego kwartału.

Reklama

Wartość współczynników korygujących za osobę, u której wykonano świadczenie w ramach programu profilaktyki raka piersi wynosi w przypadku zgłaszalności na poziomie:

Reklama

35 – 40 proc. - 12,00 zł

40 - 45 proc. - 14,00 zł

45 - 50 proc. - 16,00 zł

50 – 55 proc. - 18,00 zł

55 – 60 proc. - 20,00 zł

powyżej 60 proc. - 22,00 zł.

Finansowanie przedłużone do końca 2024 roku

Nowe przepisy obejmują także przedłużenie do 31 grudnia 2024 r. finansowania realizacji zadań, o których mowa w § 40 ust. 2 pkt 2 zarządzenia, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej zgodnie z przyjętymi przez NFZ założeniami określonymi w zarządzeniu. Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. za realizację zadań, o których mowa w § 39 ust. 2 pkt 2, ustala się następujące zasady rozliczania:

U świadczeniodawcy, u którego zadeklarowana populacja w grupie wiekowej powyżej 18. roku życia nie przekracza 5000 osób - dla świadczeniodawcy ryczałt miesięczny w wysokości 6921,85 zł miesięcznie,

U świadczeniodawcy, u którego zadeklarowana populacja w grupie wiekowej powyżej 18. roku życia przekracza 5000 osób - ryczałt miesięczny, o którym mowa w pkt 1, oraz dodatkowo za każdą osobę powyżej 5000 osób z grupy wiekowej powyżej 18. roku życia wartość stawki w wysokości, o której mowa w poz. 6.1 załącznika nr 1 do zarządzenia, korygowana jest współczynnikiem - 1,25.

Przedłużenie finansowania związanego z programem "Profilaktyka 40 PLUS"

Wprowadzone zmiany obejmują także przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. finansowania współczynnikiem korygującym poziomu zgłaszalności do programu "Profilaktyka 40 PLUS", wynikające z przedłużenia realizacji programu rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1744 i 1239).

Profilaktyka 40 PLUS to program, który umożliwia wykonanie pakietu badań profilaktycznych. Skierowany jest do Polaków, którzy skończyli 40 lat i obejmuje m.in. takie badania jak morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT) oraz PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Szacowany skutek finansowy dla wprowadzanych zmian to ok. 234 mln złotych.