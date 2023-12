Norowirusy atakują

Norowirusy należą do patogenów (podobnie jak rotawirusy, choć to inna rodzina) powodujących wirusowe zakażenia jelitowe. Choroba potocznie określana jest jako "grypa żołądkowa", jednak z medycznego punktu widzenia jest to mylne określenie, bo wirus grypy nie ma nic wspólnego z tą infekcją.

Norowirusy są jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. To je różni od rotawirusów, które atakują głównie najmłodsze dzieci.

Szczególnie groźne są w sezonie jesienno-zimowym. Obecny sezon jest wyjątkowy pod tym względem.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że od początku roku do końca listopada oficjalnie stwierdzono 6 518 przypadków zakażeń. To znacznie więcej niż podobnym okresie ubiegłego roku, więcej zresztą niż przez cały rok 2022 (5 893). W ostatnim roku przed pandemią doszło do 5 537 zakażeń, w latach wcześniejszych te liczby wynosiły między 3 a 4 tys.

W obecnym roku liczba zakażeń wywołanych przez norowirusy jest większa niż infekcje spowodowane rotawirusami. Zazwyczaj tych drugich jest znacznie więcej, nawet sześcio-, ośmiokrotnie.

Choroba jest bardzo zakaźna i rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ogniska zakażeń najczęściej powstają w zamkniętych społecznościach - żłobkach, przedszkolach, szkołach, a także szpitalach i domach opieki. Podczas sezonu wakacyjnego zdarzają się też zachorowania w ośrodkach wypoczynkowych.

Jak ostrzega sanepid na swoich stronach, w przypadku niemowląt i młodszych dzieci, osób osłabionych innymi chorobami oraz osób w starszym wieku zakażenie tymi wirusami jest szczególnie groźne i może prowadzić do zgonu.

Norowirusy - jak wyglądają objawy zakażenia?

Objawy pojawiają się nagle najczęściej po upływie 24-28 godzin od zakażenia. W pierwszej kolejności występują:

gorączka,

bóle brzucha,

wymioty,

nudności,

wodnista biegunka.

Z czasem pojawiają się objawy nieswoiste, to przede wszystkim:

ból głowy,

dreszcze,

bóle mięśni,

osłabienie,

pogorszenie samopoczucia.

Częste biegunki oraz wymioty mogą prowadzić do odwodnienia, zwłaszcza u młodszych i najstarszych pacjentów. Może się to objawiać poprzez:

suchość w ustach,

zawroty głowy,

rzadsze oddawanie moczu.

Choroba utrzymuje się przez kilka dni u dorosłych, u dzieci może potrwać nawet tydzień.

Norowirusy - jak reagować?

Przede wszystkim trzeba zapobiegać odwodnieniu. Chory powinien regularnie uzupełniać płyny, najlepiej wodą, niesłodzoną herbatą lub specjalnymi preparatami. Nie należy podawać mleka, soków owocowych ani napojów gazowanych.

- W razie infekcji przewodu pokarmowego warto w domowej apteczce posiadać tzw. preparaty rehydratacyjne, jak np. dostępne bez recepty leki zawierające chlorek sodu, potasu, wodorowęglan sodu tudzież glukozę w odpowiednich stężeniach, które można przyjmować po każdych wymiotach czy po każdym luźnym stolcu — mówił w rozmowie z Medonetem lekarz Bartosz Fiałek.

Jak minimalizować ryzyko zakażenia norowirusami? Jest kilka głównych zasad: