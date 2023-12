Nowa szczepionka - co o niej wiadomo?

Od 6 grudnia będzie się można szczepić kolejną dawką szczepionki. To szczepionka białkowa podjednostkowa (a więc oparta na bardziej tradycyjnej technologii niż nowsza mRNA) Nuvaxovid firmy Novavax zaktualizowana pod wciąż dominujący podwariant koronawirusa oznaczony symbolem XBB.1.5. i nazywany Krakenem.

Szczepienie będzie, podobnie jak w przypadki wcześniejszych, darmowe. Zaszczepić się będzie można w przychodniach POZ i wybranych aptekach. Od 1 grudnia, zgodnie z nowymi przepisami Ministerstwa Zdrowia, szczepionki mogą zamawiać z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych "podmioty POZ posiadające umowę z NFZ w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie lekarza oraz

apteki ogólnodostępne, w ramach zawartej umowy z OW NFZ".

Szczepionka - kto powinien się zapisać

Zaszczepić się mogą wszystkie chętne osoby mające co najmniej 12 lat, które ostatnie szczepienie przyjęły co najmniej 6 miesięcy temu. Półroczny okres dotyczy też osób mających za sobą infekcję COVID-19. Osoby mające za sobą szczepienie, nowy preparat mogą przyjąć jako kolejną dawkę. Osoby do tej pory niezaszczepione otrzymają dwie kolejne dawki w odstępie 3 tygodni.

Ministerstwo Zdrowia, a także lekarze i wirusolodzy zalecają, aby o przyjęciu preparatu pomyślały przede wszystkim:

osoby mające 60 lat i więcej,

osoby z chorobami współistniejącymi,

osoby mające upośledzoną odporność z jakiegokolwiek powodu,

pracownicy systemu ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami lub materiałami zakaźnymi.

Szczepienie od 6 grudnia - jak się zapisać?

E-skierowanie na szczepienie powinno zostać już wystawione na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Co jeżeli nie masz takiego skierowania? Jak pisze MZ "w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym, oceniając wiek oraz odstęp od przyjęcia ostatniej dawki tj. min. 6 mc."

Na szczepienie można się zapisać na cztery sposoby

przez aplikację mojeIKP,

bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień - przychodni POZ lub aptece,

na stronie pacjent.gov.pl,

przez bezpłatną infolinię 989 w godz. 7.00-20.00 (ta opcja wkrótce zostanie wyłączona).

Nie tylko szczepionki, ale i maseczki

W ubiegłym tygodniu dzienna liczba zakażeń koronawirusem w Polsce przekroczyła 3 tys. Jednak prawdziwa liczba zakażeń, jak powtarzają eksperci jest kilkukrotnie wyższa.

Jednym z narzędzi do oceniania skali zakażeń jest monitorowanie ilości wirusa w miejskich ściekach. - Zakażony wydala wirusa ze stolcem i materiał genetyczny wirusa może być badany w ściekach. Wśród niewielu miejsc, obecnie robiących takie badania, jest Warszawa. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że zakażeń jest mniej więcej tyle, ile było jesienią 2020 roku. Pamiętamy, że była to bardzo wysoka fala, gdzie chorowało nawet do 100 tysięcy osób dziennie - mówił na antenie Polsat News dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

Jego zdaniem powinniśmy nie tylko pomyśleć o kolejnej dawce szczepionki, ale i wrócić do noszenia maseczek.- Powinniśmy już miesiąc temu wrócić do noszenia maseczek w miejscach publicznych, komunikacji miejskiej i placówkach medycznych. Powinniśmy też więcej testować. Wykonujemy raptem 4,5 tys. testów dziennie. W przeszłości wykonywaliśmy ich 50 tys. dziennie. Moglibyśmy też już spokojnie przywrócić wysyłanie pracowników ma pracę zdalną, to również zmniejsza liczbę zakażeń - powiedział Grzesiowski.