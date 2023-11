Urodziła się w XIX wieku

Elmas Kırtepe urodziła się 1 lipca 1899 r. w mieście Köprübaşı leżącym w prowincji Erzurum na wschodzie Turcji. To oznacza, że skończyła 124 lata i żyła na przestrzeni trzech wieków. Była najdłużej żyjącą osobą na świecie. Oficjalnie nie było jej w rejestrach najdłużej żyjących osób, ale tureckie media pokazują zdjęcie jej dowodu tożsamości, na którym widać datę urodzin. To oznacza, że żyła dwa lata dłużej niż zmarła w 1997 r. 122-letnia Francuzka Jeanne Calment uważana dotychczas za najdłużej żyjącą.

Elmas przeniosła się z rodzinnego Köprübaşı do Sivas, a w latach 60. wraz z rodziną do Kayseri. Doczekała się 11 dzieci, wciąż żyje ósemka. - Mam 7 sióstr, wszyscy ich małżonkowie zmarli. Moja najstarsza siostra ma obecnie 92 lata. O ile wiem, liczba wnuków, prawnuków mojej matki i kolejnych potomków wynosi od 150 do 200 - powiedział jej syn Mehmet Kırtepe w rozmowie z turecką agencją AA.

Zmarła ze starości

Dodał, że jego matka cieszyła się dobrym zdrowiem i nie chorowała, ale kilka dni temu została przyjęta do szpitala z powodu duszności. - Zmarła ze starości. Wcześniej była w stanie przejść 3,4 km - powiedział.

Dzieci zmarłej nie zdradzały jej prawdziwego, aby nie przyciągać "niezdrowego zainteresowania". Sama Elmas we wcześniejszych wywiadach zdradzała, że jej ojciec zmarł w wieku 113 lat i znał Mustafę Kemala Atatürka, współtwórcę i pierwszego prezydenta Republiki Tureckiej.

Nie wiadomo nic o jej preferencjach żywieniowych, co mogłoby choć w części wyjaśnić tajemnicę długowieczności, ale Mehmet zdradził, że "nie była wybredna i jadła wszystko".