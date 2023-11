Koronawirus zbiera coraz większe żniwo

W ostatnich dniach byliśmy świadkami poważnych wzrostów dotyczących zakażeń koronawirusem i zgonów spowodowanych COVID-19. 21 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2361 zakażeniach z minionej doby. To było 30 proc. więcej niż w poprzedni wtorek i najwięcej od ośmiu miesięcy.

Czwartek z kolei przyniósł rekordową liczbę ofiar śmiertelnych - 39. Tak wysoki słupek pokazujący zgony ostatni raz miał miejsce w październiku ubiegłego roku.

Rośnie także liczba osób w szpitalach. W tej chwili z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest prawdopodobnie ponad 2 tys. osób.

Zwróć uwagę na te dwa objawy

Koronawirus od dłuższego czasu nie mutuje tak bardzo, żeby się pojawiały nowe warianty. Od prawie dwóch lat na całym świecie dominuje Omikron, pojawiają się jedynie nowe podwarianty. Najczęściej obecnie występujące to Eris (EG.5) i Pirola (BA.2.86). Nie wiadomo, za ile zakażeń odpowiadają w Polsce, bo MZ nie prezentuje takich danych. Możemy jedynie brać po uwagę to, co dzieje się w innych krajach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Z wcześniejszych fal pandemii wiemy, że u nas dzieje się podobnie (jeśli chodzi o udział poszczególnych szczepów) z kilkutygodniowym opóźnieniem.

Specjaliści z Wielkiej Brytanii zwracają obecnie na dwa objawy, które towarzyszą infekcji wywołanej Pirolą. Różnią się od "standardowego" zestawu dolegliwości. Mówi o nich dr Johannes Uys, lekarz pierwszego kontaktu z kliniki Broadgate General Practic w rozmowie z Express.co.uk.

- W przeciwieństwie do większości poprzednich wariantów koronawirusa, Pirola może powodować objawy widoczne na twarzy, takie jak podrażnione oczy i wysypka - powiedział.

Obok zaczerwienionych oczu i zmian skórnych lekarze z Wielkiej Brytanii mówią też o biegunce.

Dr Uys jednocześnie uspokaja, że aktualny podwariant nie jest bardziej niebezpieczny niż poprzednie

Pozostałe objawy koronawirusa

W Stanach Zjednoczonych coraz bardziej powszechniejszy jest podwariant, który jeszcze nie zaznaczył w Europie swojej obecności. Mowa o szczepie oznaczonym symbolem HV.1, którego media jeszcze nie zdążyły jeszcze "ochrzcić" w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych.

Tamtejsze służby medyczne mówią o ośmiu najczęściej pojawiających się objawach. Zestaw ten nie różni się szczególnie od znanych nam już od dawna dolegliwości.

Główne objawy infekcji podwariantem HV.1: