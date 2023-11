Zespół naukowców z University of Maryland zaprosił do badania 637 osób w wieku od 51 do 101 lat. Zaobserwowali, że dwie trzecie właścicieli psów, którzy wyprowadzają swoje czworonogi na spacery, mogą pochwalić się lepszym zdrowiem. Natomiast u wszystkich właścicieli psa lub kota odnotowano utrzymanie pamięci w dobrej formie.

Jak wynika z badania, posiadanie psa lub kota zmniejsza ryzyko spadku funkcji poznawczych u wszystkich osób, a zwłaszcza w starszym wieku. Sprawia, że właściciele czworonogów są szczęśliwi i nie doskwiera im samotność, która może być destrukcyjna dla mózgu. Szybciej się uczą, lepiej rozwiązują problemy i są mniej narażeni na demencję.

Wyniki obserwacji zostały opublikowane na łamach „Scientific Reports”.