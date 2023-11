W okresie jesienno-zimowym często zmagamy się z kaszlem, katarem i zapaleniem zatok. Wykorzystując proste domowe sposoby, możemy przynieść sobie ulgę w walce z tymi dolegliwościami. Wystarczy tylko miska z gorącą wodą, ręcznik i dodatek olejku eterycznego, odpowiednich ziół lub soli kuchennej.

Przed inhalacją skonsultuj się farmaceutą lub lekarzem

Ważne jest, by przed wyborem składników do inhalacji skorzystać z porady farmaceuty lub lekarza. Stosowanie niektórych ziół lub olejków eterycznych może stanowić zagrożenie dla alergików i kobiet w ciąży. Dlatego te osoby powinny zachować szczególną ostrożność.

Jak zrobić domową inhalację?

Podczas zabiegu inhalacji należy pochylić głowę nad miską z parującą wodą i przykryć ręcznikiem tak, by zakryć nim również całą miskę. W trakcie inhalacji trzeba zamknąć oczy i nie zbliżać twarzy do wody, by uniknąć poparzenia. Powietrze najlepiej wdychać przez nos i zaciągać je głęboko, a następnie wypuścić ustami. Inhalacja powinna trwać około 15 min, do czasu, kiedy woda wystygnie. W przypadku gdy inhalację wykonują dzieci, czas inhalacji powinien być krótszy, a woda lekko ostudzona. Inhalacje warto stosować do 2 razy dziennie.

Inhalacja na kaszel i bolące gardło

Na uporczywy kaszel pomocna będzie inhalacja z dodatkiem olejków eterycznych lub ziół. Na suchy kaszel doskonale sprawdzą się zioła o właściwościach nawilżających śluzówkę, takie jak: rozmaryn, szałwia, rumianek, sosna.

Natomiast na mokry kaszel dobrze jest zastosować zioła działające wykrztuśnie, wśród których znajdują się: podbiał, tymianek, anyż, lukrecja, koper włoski.

Na bolące gardło pomoże nam inhalacja z szałwią, rumiankiem lub czarnym bzem. Można te zioła zmieszać i zastosować w inhalacji razem, lub wykonać ją tylko używając jednego z nich.

Kaszel suchy złagodzi też inhalacja z dodatkiem olejku z drzewa herbacianego lub eukaliptusowego, a na kaszel mokry pomoże olejek sosnowy.

Inhalacja na katar i zatkanie zatoki

Przed rozpoczęciem inhalacji pomagającej na katar i zatkane zatoki należy usunąć z nosa całą zalegającą wydzielinę. Do miski z gorącą wodą najlepiej dodać garść rumianku albo szałwii lekarskiej. Parująca woda zadziała odkażająco, rozrzedzi wydzielinę, a w rezultacie pozwoli na udrożnienie nosa. Jeśli do inhalacji chcemy użyć olejków eterycznych, to w tym przypadku sprawdzi się olejek z drzewa herbacianego i olejek eukaliptusowy.

Inhalacja z soli kuchennej

Inhalacja z soli kuchennej pomoże w walce z katarem.Sól ma działanie oczyszczające drogi oddechowe. Do inhalacji należy użyć tylko łyżkę soli, ponieważ większa ilość może podrażnić śluzówkę. Parę należy wdychać przez około 15 min.