Sanepid wstrzymał lek Benodil

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował o wstrzymaniu na terenie całego kraju obrotu produktem leczniczym o nazwie Benodil.

Szczegóły wycofanego produktu:

Benodil (Budesonidum), 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji, opakowanie 10 ampułek po 2 ml., GTIN: 05903060614284

numer serii: 054223,

termin ważności: 03.2026 r.,

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim

Decyzji GIF nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

"Wstrzymanie to ma na celu zabezpieczenie pacjentów przed stosowaniem produktu leczniczego potencjalnie obarczonego wadą jakościową na czas dalszego postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – w szczególności w odniesieniu do ustalenia faktycznego charakteru nieprawidłowości, jak również przyczyn i zasięgu jej występowania" - informuje GIF.

Benodil - kiedy jest stosowany?

Lek Benodil jest zawiesiną do nebulizacji, która zawiera jako substancję czynną budezonid. Substancja ta należy do grupy leków nazywanych "kortykosteroidami". Podczas wdechu lek Benodil dostaje się bezpośrednio do płuc zmniejszając i zapobiegając obrzękowi i zapaleniu płuc.

Benodil jest stosowany w leczeniu: