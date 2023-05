- Alergia jest coraz powszechniejszym schorzeniem, uznanym za problem cywilizacyjny. Nieleczona może prowadzić do astmy. Na alergię choruje w Polsce ok. 12 mln osób, a ponad 4 mln walczy z astmą. Podstawową rolę w procesie terapii - oprócz rozpoznania i odpowiedniego dobrania leków - odgrywa wiedza na temat choroby - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. - Niestety, astmy nie można wyleczyć, jednak odpowiednia terapia pozwala zmniejszyć liczbę zaostrzeń choroby, uchronić od powikłań. Daje też szansę na życie bez ograniczeń - zauważa NFZ.

Reklama

Wskazuje, że alergia to cały szereg schorzeń objawiających się w różny sposób. Może powodować atopowe zapalenie skóry, katar, biegunkę, atakować układ oddechowy, dając objawy astmy, a nawet wywołać groźny dla życia wstrząs anafilaktyczny. - Podstawą profilaktyki jest unikanie kontaktu z alergenem. Nie zawsze jest to możliwe, warto jednak znać metody ograniczania jego stężenia - zaleca NFZ.

Reklama

Radzi by w przypadku uczulenie na pyłki: unikać spacerów w dni o wysokim stężeniu pyłków, w trakcie pylenia spać przy zamkniętych oknach, nosić okulary przeciwsłoneczne, kąpać się po spacerze i zmieniać ubranie; nie suszyć ubrań na dworze i unikać jazdy samochodem przy otwartych oknach.

W przypadku uczulenia na pleśnie radzi m.in. usuwać z otoczenia rzeczy z widocznym nalotem pleśni, zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń, utrzymywać w nich niską wilgotność, unikać prac w ogrodzie (grabienie liści, koszenie trawy).

Reklama

W przypadku uczulenia na roztocza radzi m.in. utrzymywać w domu temperaturę poniżej 22 st. C, a wilgotność pomiędzy 40-45 proc., odkurzać odkurzaczem z filtrem wysokiej efektywności HEPA, regularnie prać pościel - raz w tygodniu w temperaturze powyżej 60 st. C. (a kołdry i poduszki co 4-12 tygodni), stosować materace z gąbki, które można zimą mrozić na dworze a latem suszyć na słońcu, unikać przedmiotów, na których gromadzi się kurz (dywany, zasłony, tapicerowane meble), nie wycierać z kurzu na sucho, tylko stosować mokre ściereczki, często wietrzyć sypialnie i pościel.

Czym jest astma oskrzelowa?

Astma oskrzelowa to choroba układu oddechowego, spowodowana zapaleniem błony śluzowej oskrzeli. Może objawiać się: kaszlem, uczuciem duszności, świstami oddechowymi, uciskiem w klatce piersiowej. - Objawy mogą być wywołane lub nasilone przez: przeziębienie, grypę, zanieczyszczenie powietrza, dym papierosowy, alergeny, zimne powietrze, uprawianie sportu, opary środków chemicznych w powietrzu (np. farb czy rozpuszczalników), perfumy - wskazuje NFZ.

- Kluczowe jest wczesne rozpoznanie astmy, zanim choroba doprowadzi do powikłań, stanowiących problem w terapii, a następnie jej właściwa kontrola, dzięki zastosowaniu sterydów wziewnych, skutecznych i bezpiecznych dla chorego leków podawanych z inhalatora - zaznaczono.

NFZ przypomina, że we współpracy z organizacjami pacjenckimi i świadczeniodawcami, prowadzi działania w zakresie realizacji wieloletniego projektu edukacyjnego "...liczy się każdy oddech". Celem projektu jest upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - POChP, edukacja zdrowotna pacjentów oraz poprawa jakości usług świadczonych przez świadczeniodawców.

Materiały edukacyjne, przygotowane przez ekspertów NFZ, są do pobrania pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_oddzialow/ulotka_-_profilaktyka_astmy_i_alergii_10.05.2023.pdf

Na kanale YouTube Akademia NFZ (https://www.youtube.com/watch?v=PwSd2zDx-uY) można zobaczyć film, w którym dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, mówi jak zapobiec rozwojowi astmy i alergii oraz jak z nimi "dobrze żyć".

W ramach cyklicznej akcji "Środa z Profilaktyką" Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się różnymi aspektami zdrowia.

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji "Środa z Profilaktyką" są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow.