Koronawirus - rekord zakażeń tej jesieni

Od sierpnia cały czas rosną liczby dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce. 7 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1642 nowych przypadkach COVID-19. To o 50 proc. więcej niż w poprzedni wtorek, rekord tej jesieni i jednocześnie najwięcej od początku kwietnia. Doszło też do czterech zgonów.

Jednak zdaniem specjalistów te liczby i tak są zaniżone, bo od dawna nie ma u nas obowiązku testowania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Podlegają mu jedynie osoby hospitalizowane.

Dlaczego tak dużo zakażeń?

Jak wytłumaczyć taki gwałtowny wzrost liczby zakażeń? - Od września zaczął się sezon wirusowy związanych z pogodą, z obniżoną odpornością i on będzie trwał przez okres jesienno-zimowy - mówił na antenie Polsat News Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka.

Dodał, że wzrost nie dotyczy na szczęście liczby hospitalizacji. Dominujący obecnie wariant, Omikron i jego podwarianty nie powodują ciężkich przebiegów choroby.

Jak się chronić przed zakażeniem?

Saczka przypomniał też najważniejsze zasady, które pozwolą zminimalizować ryzyko infekcji. - Tak podstawowe rzeczy jak dystans, dezynfekcja, maseczka w 100 proc. nas nie uchronią, ale pozwolą zmniejszyć ryzyko zakażenia - podkreślił.

Zaapelował, aby osoby zakażone skonsultowały się z lekarzem, pozostały w domu i nie szły do pracy. Dotyczy to także wysyłania chorych dzieci do szkół i przedszkoli. Należy także ograniczyć kontakty z osobami starszymi i takimi, które mają słabszy układ odpornościowy.

Nie tylko koronawirus. Szczepmy się

Ekspert zaznaczył, że jesteśmy w trakcie sezonu infekcyjnego, a więc możemy się zarazić nie tylko koronawirusem. Obecnie trwa zwiększona aktywność wirusów grypy, RSV czy adenowirusów.

- W jednym przypadku zarejestrowaliśmy podwójne zakażenie, covidem i grypą, więc to nie jest tak, że możemy się zarazić tylko jednym wirusem - ostrzegł Saczka.

Dlatego powinniśmy unikać dużych skupisk ludzkich i regularnie wietrzyć pomieszczenia, a także pomyśleć o najskuteczniejszym sposobie uniknięcia zakażenia i poważnych powikłań. - Szczepienia są tak naprawdę jedynym antidotum, które skutecznie chroni nas przed ciężkim przebiegiem choroby - zaznaczył. Potwierdził, że wkrótce do Polski trafi zaktualizowana wersja szczepionki przeciwko COVID-19.