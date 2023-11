Regularna aktywność fizyczna działa jak Viagra

Zaskakującego odkrycia dokonali naukowcy z amerykańskich ośrodków: Baylor College of Medicine, Boston Scientific i Miller Scientific. Dokonali metaanalizy 11 badań, w których wzięło udział w sumie 1147 uczestników i odkryli, że regularne ćwiczenia aerobowe, takie jak spacerowanie czy jazda na rowerze, wykonywane przez co najmniej pół godziny trzy razy w tygodniu, poprawiają sprawność seksualną u mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Wyniki takie obserwowano u uczestników bez względu na ich masę ciała, stan zdrowia czy przyjmowane leki. Badania te zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie "The Journal of Sexual Medicine".

– Ćwiczenia fizyczne są obarczone niskim ryzykiem i są raczej niedrogie, co sprawia, że są idealną opcją pierwszego rzutu w leczeniu problemów z erekcją, zwłaszcza u pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą stosować leków – powiedział jeden z autorów badań, fizjolog Larry Miller z Miller Scientific.

Naukowcy podają, że największą poprawę zaobserwowano u mężczyzn z najpoważniejszymi zaburzeniami erekcji. Międzynarodowy Wskaźnik Funkcji Erekcyjnej (IIEF-EF) to 25-stopniowa skala (im więcej pkt, tym lepsza kondycja seksualna) mówiąca o zaburzeniach erekcji lub jej braku. Uczestnicy z zaburzeniami ciężkiego stopnia odnotowali 4,9-punktową poprawę, natomiast u mężczyzn z umiarkowanymi zaburzeniami ta poprawa wyniosła średnio 3,3 pkt, a u tych z łagodnymi - 2,3 pkt.

To środek tani, prosty i powszechny

Jak wytłumaczyć takie efekty regularnych ćwiczeń. W sumie to nie ma w tym nic zaskakującego. Od dawna wiadomo, że zwiększona aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi w organizmie, co przekłada się na lepszą erekcję. Ponadto ćwiczenia są sposobem na walkę z otyłością i podwyższonym ciśnieniem krwi - głównymi czynnikami ryzyka zaburzeń erekcji.

Badania wykazały więc, że ćwiczenia aerobowe mogą mieć podobne skutki co stosowanie syldenafilu i tadalafilu, substancji czynnych zawartych w najczęściej stosowanych produktach za zaburzenia erekcji. Takie leki mogą poprawić sprawność seksualną o 4 do 8 punktów w skali IIEF-EF.

Jak zaznaczają autorzy badania, mężczyznom z zaburzeniami erekcji należy częściej zalecać ćwiczenia fizyczne jako receptę na poprawę sprawności seksualnej. Tym bardziej, że nie każdy chce lub może brać tabletki na zaburzenia erekcji, które mogą powodować takie skutki uboczne jak bóle mięśni, zgaga, nudności, bóle głowy, duszności i przyspieszone bicie serca. Ćwiczenia są natomiast środkiem powszechnie dostępnym, darmowym i prostym w wykonaniu.

– To badanie dostarcza lekarzom i pacjentom przesłanek, aby w ramach leczenia zaburzeń erekcji zalecać większą aktywność fizyczną – zaznaczył Miller.